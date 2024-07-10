أسعار الأسماك في سوق المنيب اليوم.. البلطي الأسواني بـ30 جنيها

استقرت أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم؛ إذ تراوح سعر السمك البوري صغير الحجم ما بين 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي سجل ما بين 75 إلى 130 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي في سوق المنيب

وجاءت أسعار السمك البلطي في سوق المنيب بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 60 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السمك البلطي الوسط ما بين 59 إلى 68 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- وبلغ سعرالسمك الفيلية البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري بسوق المنيب

- سجل سعر السمك البوري كبير الحجم من 110 إلى 140 جنيهًا.

- تراوح سعر السمك البوري صغير الحجم، ما بين 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

- وبلغ سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم من 200 إلى 380 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 75 إلى 130 جنيهًا.

- وسجل سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 180 جنيهًا.

- وتراوح سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 160 جنيهًا.

- وبلغ سعر سمك الوقار من 80 إلى 160 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الدنيس من 110 إلى 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري والمأكولات البحرية اليوم بسوق المنيب

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية اليوم بسوق المنيب كالتالي:

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 400 إلى 420 جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو الجمبري صغير الحجم ما بين 120 إلى 310 جنيهات للكيلو.

- وتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 إلى 410 جنيهات للكيلو.