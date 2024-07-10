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«المشاط» تكشف عن سبب دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي

كتب:

ولاء نعمه الله
01:48 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
رانيا المشاط

رانيا المشاط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، أن الهدف من دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثماري.

برنامج الحكومة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي أن بناء الإنسان جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030، لافتة إلى ضرورة الترشيد في الانفاق الاستثماري، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة؛ حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة.

وكشفت الوزيرة رانيا المشاط عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة القادمة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.