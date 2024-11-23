محافظ الجيزة يلتقي طلاب الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

التقي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بديوان عام المحافظة بعدد 41 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، لمناقشة مشروع التخرج المقدم منهم بشأن تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات المحلية التابعة له، من خلال دراسة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية المقترحة المقدمة منهم.

وجود عدد من المزارات والمناطق الأثرية

واستمع محافظ الجيزة خلال اللقاء للدراسة الاكاديمية المقدمة من الطلاب التي رصدت الوضع الراهن لمركز ومدينة البدرشين ووضع رؤية مستقبلية لكون مدينة البدرشين تتمتع بوجود عدد من المزارات والمناطق الأثرية التي تميزها عن غيرها وبها العديد من القري المنتجة التي يعمل قاطنيها بالحرف اليدوية والتراثية.

الارتقاء بمجالات الصناعات الحرفية اليدوية الموجودة

وناقش النجار مع الحاضرين عناصر الدراسة التي تم إعدادها والتي تهدف إلي تنشيط السياحة وكيفية الاستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية الموجودة بها بهدف زيادة إنتاجيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بأقل التكاليف، والارتقاء بمجالات الصناعات الحرفية اليدوية الموجودة، التي تسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل إلي جانب تعزيز مجالات الصناعة، خاصة مع وجود عدد من المحاجر بها التي تخدم الصناعات المختلفة .

تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لهم لاكمال الدراسة.

من جانبهم، عبر أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن سعادتهم لترحيب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بفكرة المشروع والرؤية المستقبلية المقترحة بشأن تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات التابعة لها.