رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القليوبية ترفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار والطقس السيئ

كتب:

حسن صالح
10:00 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
أمطار القليوبية اليوم

أمطار القليوبية اليوم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة سقوط الأمطار على مدن المحافظة، من خلال متابعة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في شفط تراكمات مياه الأمطار، والتنسيق مع مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ. 

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له، إلى أن المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدن طوخ وبنها وكفر شكر، فيما شهدت باقي الأنحاء أمطارا متوسطة.

التعامل الفوري مع الأمطار 

وأضاف محافظ القليوبية، أنه وجه بسرعة التعامل الفوري وشفط كل تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مع استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة وفق نشرات حالة الطقس والأمطار. 

تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة 

وأوضح محافظ القليوبية تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء. 

في سياق متصل، أعلن المحافظ نجاح جهود مجلس مدينة كفر شكر في رفع آثار حادث دخول سيارة نقل في البلدورات طريق بنها المنصورة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم تنحية السيارة إلى جانب الطريق، مشيرا إلى أن الأمطار وموجة الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة القليوبية اليوم تسببت في دخول السيارة بالبلدورات في الجزيرة الوسطى بناحية اسنيت في مركز كفرشكر دون أي خسائر في الأرواح، وجرى إعادة الحركة المرورية على الطريق. 

اقرأ المزيد:

أمطار غزيرة تضرب محافظة القليوبية.. وجهود مكثفة لمواجهة آثار تقلبات الطقس

القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة آثار الطقس السيئ.. أمطار وثلوج

سقوط أمطار في القليوبية لليوم الثالث على التوالي.. واستمرار رفع حالة الطوارئ

قوس قزح يزين سماء القليوبية.. وسقوط أمطار على القاهرة والجيزة

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في القليوبية واستمرار رفع حالة الطوارئ

أمطار وطقس سيئ في القليوبية والمحافظ يعلن الطوارئ

محافظ القليوبية: انتشار مكثف للمعدات في المدن لرفع آثار أمطار اليوم

أمطار غزيرة تضرب القليوبية.. والمحافظة ترفع الطوارئ وتنشر معدات شفط المياه

أمطار تضرب القليوبية وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس
بقلم حسن صالح