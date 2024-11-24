القليوبية ترفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار والطقس السيئ

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لمواجهة سقوط الأمطار على مدن المحافظة، من خلال متابعة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في شفط تراكمات مياه الأمطار، والتنسيق مع مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ.

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له، إلى أن المحافظة شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدن طوخ وبنها وكفر شكر، فيما شهدت باقي الأنحاء أمطارا متوسطة.

التعامل الفوري مع الأمطار

وأضاف محافظ القليوبية، أنه وجه بسرعة التعامل الفوري وشفط كل تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مع استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة وفق نشرات حالة الطقس والأمطار.

تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة

وأوضح محافظ القليوبية تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.

في سياق متصل، أعلن المحافظ نجاح جهود مجلس مدينة كفر شكر في رفع آثار حادث دخول سيارة نقل في البلدورات طريق بنها المنصورة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم تنحية السيارة إلى جانب الطريق، مشيرا إلى أن الأمطار وموجة الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة القليوبية اليوم تسببت في دخول السيارة بالبلدورات في الجزيرة الوسطى بناحية اسنيت في مركز كفرشكر دون أي خسائر في الأرواح، وجرى إعادة الحركة المرورية على الطريق.