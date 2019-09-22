أخبار ماتفوتكش.. مصريون يستقبلون الرئيس بنيويورك.. ومقتل إرهابي من حسم

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

تفاصيل مقتل إرهابي من حركة حسم في تبادل لإطلاق نار مع الأمن

استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدي الشقق السكنية بمنطقة المطرية، بمحافظة القاهرة، وكرا لاختبائه وتخزين الأسلحة به، تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية، وحال مداهمة القوات للوكر، تم إطلاق نيران تجاه القوات، والتي تعاملت مع مطلقها، ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن، وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

الجالية المصرية في نيويورك تحتشد لاستقبال السيسي

احتشد المئات من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة نيويورك، حاملين أعلام مصر وصورة الرئيس، وغادر الرئيس السيسي مطار القاهرة الدولي، الجمعة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في فعّاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، التي تبدأ اجتماعاتها يوم 24 سبتمبر الجاري.

"فلسطيني يقيم بالسعودية".. تفاصيل القبض على الأب صاحب فيديو تعذيب طفلته

رد أحد المتحدثين باسم شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يعذب طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، قال متابعون إنه يعيش في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الرد الذي أورده موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص ويحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم بالسعودية وهو في العقد الرابع من عمره وجرى القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف المتحدث أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى توفير الرعاية اللازم لأطفاله وعددهم أربعة بعد القبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

"هجوم شامل" من الجيش الليبي على الميلشيات الإرهابية في مصراته

أعلنت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي، أن جميع القوات البرية والبحرية والجوية تشارك في هجوم كبير وشامل على ميليشيات مصراته.

وأضافت أن هناك قصفا تمهيديا جويا ومدفعيا على مواقع الميليشيات قرب طرابلس، بحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".

رجل يحاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في مدينة كولمار بشرق فرنسا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم ينتج عنها أي إصابات سوى السائق نفسه، بحسب ما أعلنت مصادر فرنسية لوسائل الإعلام.

وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس، أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء، 18.00 بتوقيت جرينتش".

إعصار يضرب جنوب اليابان ويتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن إعصارًا قويًا خيم على جزر أوكيناوا أمس السبت وهدد باحتمالية سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية تصل إلى مناطق واسعة في اليابان مع نهاية الأسبوع، وأضافت وكالة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يؤثر الإعصار على شبه الجزيرة الكورية، ويعتبر إعصار تاباه إعصارا موسميا.

زلزال بقوة 4.4 ريختر شرق القاهرة دون خسائر مادية أو بشرية

أعلن المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء اليوم، هزة أرضية على بعد 64 كم شرق القاهرة.

ناسا تطلق اسم فاروق الباز على كويكب

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة، وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأميركية الروسية المشتركة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

محمد رمضان يتعاون مع محمد سامي في رمضان 2020

أعلن الفنان محمد رمضان، عن استقرار على التعاون مع المخرج محمد سامي، في الموسم الدرامي لشهر رمضان لعام 2020، وقال "رمضان" خلال حواره مع برنامج "عرب وود" على "روتانا سينما"، إن محمد سامي، سيكون مُؤلفًا ومُخرجًا لمسلسله الجديد، حيث لم يستقر على اسم العمل بعد، وكذلك فريق العمل، إذ إن التحضيرات ستبدأ خلال الفترة المُقبلة.

البدري يفاضل بين الحضري وأيمن طاهر لمنصب مدرب حراس المنتخب.. والحسم خلال ساعات

بدأ حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عقد عدة جلسات مع اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، من أجل حسم تشكيل أعضاء جهازه المعاون، بعد إسناد المهمة له خلال الأيام القليلة الماضية، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض الحضارة.

وكشف مصدر مطلع أن البدري استقر مع اللجنة على وجود طارق مصطفى في منصب المدرب العام، وكلًا من سيد معوض ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، بينما يفاضل "البدري" بين عصام الحضري وأيمن طاهر مدرب حراس الفريق الأول بنادي الزمالك، من أجل إسناد مهمة مدرب حراس