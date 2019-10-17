أخبار ماتفوتكش: وفاة 30 معتمرا وإصابة 5 آخرين بحادث مروري في السعودية

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

عاجل.. وفاة أكثر من 30 معتمرا وإصابة 5 آخرين في حادث مروري في السعودية

لقى أكثر من 30 معتمرًا مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، أثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة في السعودية، فيما استُنفر مستشفى الحمنة ومستشفى وادي الفرع لاستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي، كما باشرت فِرق المرور ودوريات أمن الطرق الحادثة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية، مساء أمس.

"القومي للشباب": ملتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكدت الدكتورة ياسمين عراقي، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للشباب، أن المجلس ملتزم بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وأن المجلس أرسل خطابا لوزارة المالية يؤكد من خلاله الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار.

البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية السيدة العذراء في بلجيكا

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، كاتدرائية السيدة العذراء والآباء الرسل بلوفان ببلجيكا، وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح اليوم، إن قداسة البابا تواضروس الثاني صلى القداس الإلهي بالكاتدرائية المدشنة، موضحا أن تدشين الكاتدرائية يأتي في ثانِ أيام زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى بلجيكا.

"المالية": قانون الجمارك الجديد يسمح لرئيس الوزراء بإضافة سلع لـ"الإعفاءات"

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن البند 12 من المادة 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد تسمح لرئيس مجلس الوزراء بإضافة جهات وسلع لقائمة الإعفاءات الجمركية، في إطار دراسة متكاملة في أي وقت، موضحا أن مقترح لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بإعفاء قطاع نقل الركاب يحتاج إلى دراسة متكاملة بين وزارات النقل والصناعة والاستثمار والمالية، متابعا: "لا نحاول الوصول إلى حلول جزئية، طالما هناك موضوع أساسي يتم حله مرة واحدة لمراعاة جميع المصالح لكل الجهات".

"غرفة الملابس" توضح عوامل محفزة على انخفاض الأسعار في الشتاء المقبل

عدد محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، الأسباب المحفزة على حدوث انخفاض في أسعار الملابس الشتوية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، حيث ذكر أن وجود عدد من الاستثمارات الكثيرة في قطاع الملابس الجاهزة تحفز على خفض الأسعار، وبالتالي سيكون هناك منافسة بين التجار بشكل كبير.

غريق ميت النصر وجنة وقتيل تلبانة.. الدقهلية تدمع قلوب المصريين خلال شهر

عدد من الحوادث سيطرت على اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، وأصبحت الحدث الرئيسي لفترة طويلة، منذ حادثة غرق طالب كلية الطب أحمد مجدي بأحد شواطئ دمياط، مرورًا بحادثة تعذيب الطفلة جنة وشقيقتها أماني على يد جدتهما، انتهاءً بحادثة قرية تلبانة التي راح خلالها أحد الشباب ضحية التعذيب والقتل، وكان القاسم المشترك بين تلك الحوادث جميعها أنها في قرى محافظة الدقهلية.

"الخارجية" تطالب المصريين بتجديد جوازات السفر قبل 6 أشهر من انتهائها

دعت وزارة الخارجية المواطنين بتجديد جوازات السفر الخاصة بهم، على ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.

"الموسيقيين": النقيب يتابع الحالة الصحية لـ جمال سلامة

نفت نقابة المهن الموسيقية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدم اهتمامها بمرض الموسيقار جمال سلامة، مؤكدة أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين يتابع حالة الموسيقار الكبير.

تأجيل محاكمة مقاول الشائعات لجلسة 7 نوفمبر

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة "مقاول الشائعات" الهارب في إسبانيا، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة "ستايل للديكور"، التي تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 12 مليون جنيه، لجلسة 7 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.

الجيش العربى السورى على حدود "الرقة" بتفاهمات "كردية"

قال الدكتور عبدالقادر عزوز، المستشار الإعلامي للحكومة السورية، إن قوات الجيش السورى تتواجد في الحدود الإدارية لمحافظة الرقة في إطار التفاهمات مع الأكراد.

سقوط طائرة تركية مُسيرة في سوريا

أُسقطت طائرة مُسيرة تركية في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر، بمحافظة الحسكة، شمال شرق البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

السودان يعلن وقفا دائما لإطلاق النار مع تعثر مفاوضات السلام

أعلن السودان، أمس، وقفا دائما لإطلاق النار في الولايات التي تشهد نزاعا، مع اتهام حركة مسلحة متمردة رئيسية القوات الحكومية بمواصلة قصف مواقعها.