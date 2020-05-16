العالمي ورامز مجنون رسمي.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

المسلسلات التليفزيونية

DMC

عرض مسلسل فلانتينو الساعة 6:30 مساءً، والبرنس الساعة 7:45 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 10:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل لما كنا صغيرين الساعة 6:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 8 مساءً وفرصة تانية الساعة 9 مساءً، وفلانتينو الساعة 10 مساءً، ومسلسل البرنس الساعة 11:30 مساءً.

الحياة

تعرض مسلسل خيانة عهد الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل بـ100 وش الساعة 7:45 مساءً، وعمر ودياب الساعة 9 مساءً، ولما كنا صغيرين الساعة 10:15 مساءً.

الحياة دراما

تعرض مسلسل الفتوة الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل خيانة عهد الساعة 7:45 مساءً، وبـ100 وش الساعة 9 مساءً، وعمر ودياب الساعة 10:30 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 12 منتصف الليل.

القاهرة والناس

تعرض مسلسل حب عمري الساعة 7:50 مساءً، وشاهد عيان الساعة 12 منتصف الليل، وجمع سالم الساعة 1 بعد منتصف الليل.

CBC

تعرض مسلسل رجالة البيت الساعة 6:30 مساءً، وليالينا 80 الساعة 8 مساءً، ومسلسل ونحب تاني ليه الساعة 9:30 مساءً، وخيانة عهد الساعة 11 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر

تعرض مسلسل ونسني الساعة 6 مساءً، ومسلسل اللعبة الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل سكر زيادة الساعة 8:30 مساءً، و2 في الصندوق الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل لعبة النسيان الساعة 10 مساءً.

ON

تعرض مسلسل عمر ودياب الساعة 6:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 7:45 مساءً، والاختيار الساعة 9 مساءً، والنهاية الساعة 10:15 مساءً، وفرصة تانية الساعة 11:30 مساءً.

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عنتر زمانه" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الكيت كات" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "صباحو كدب" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "العالمي" الساعة 8 مساءً، و"مقلب حرامية" الساعة 10 مساءً، و"قشطة يابا" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Agent Cody Banks الساعة 2 ظهرًا، وفيلم Old School الساعة 4 عصرًا، وBad Teacher الساعة 6 مساءً، وThe Heat الساعة 8 مساءً، وBad Moms الساعة 10 مساءً، وفيلم Vacation الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

تعرض برنامج محدش فاهم حاجة الساعة 5:30 مساءً، ورامز مجنون رسمي الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج إغلب السقا الساعة 7 مساءً، وخلي بالك من فيفي الساعة 9 مساءً.

القاهرة والناس

يعرض برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.