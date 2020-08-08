شفاء 12 طبيبا وممرضا من مصابي كورونا بالمنوفية

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء 12 مصابًا بفيروس كورونا من الأطباء والممرضين الذين خضعوا للعزل المنزلي تحت إشراف مديرية الصحة ووفقًا لتوجيهات الوزارة.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن المنوفية بدأت تتعافى من فيروس كورونا بنسب شفاء كبيرة وانخفاض في أعداد الإصابات، مؤكدًا أن المحافظة ستسجل في وقت قريب "صفر" إصابات بكورونا.

مشيرًا إلى أن هناك مستشفيات سجلت بالفعل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، وهو ما يبشر بحدوث نسبة التعافي الكامل في وقت قريب؛ مطالبًا الإهالي الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار الفيروس.