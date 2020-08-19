أسعد الله مساءكم والنهاية.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "الخطر" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الجلسة سرية" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أيام صعبة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "إذاعة حب" الساعة 8 مساءً، وفيلم "بلطية العايمة" الساعة 10 مساءً، وفيلم "ولاد البلد" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Charlie and the Chocolate Factory الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Beauty and the Beast الساعة 5:30 مساءً، وفيلم The Da Vinci Code الساعة 8 مساءً، وAngels & Demons الساعة 10:30 مساءً، وInferno الساعة 1 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً، و"الطوفان" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثاني الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"ألف ليلة وليلة" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:30 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، و"‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساءً.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.