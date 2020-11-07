آخر أخبار مصر.. استمرار فرص الأمطار الغزيرة ومطروح تعلن حالة الطوارئ

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يبدأ من بعد غد، الاثنين، وحتى 7 ديسمبر المقبل فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز لـ125 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، للمواطنين من محدودي ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "سكن لكل المصريين"، تُسلم خلال 36 شهرًا، فى بعض المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ جرى فتح باب الحجز للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط من يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى بعد غد.

مطروح تعلن حالة الطوارئ

أعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار على مستوى المحافظة، إذ شهدت المحافظة هطول الأمطار الغزيرة فجر اليوم في العديد من المناطق والقرى الساحلية، ومنها مرسى مطروح وسيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والحمام.

كما قرر الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، تعطيل الدراسة وفقًا للتقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، والذي يشير لحالة محتملة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

السكة الحديد تخفض سرعات القطارات مع تساقط الأمطار

رفعت هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ القصوى بالتزامن مع موجة الطقس السيئ المتمثلة في سقوط الأمطار الغزيرة والسيول في العديد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عن طريق تخفيض سرعات القطارات حال وجود مياه الأمطار على قضبان السكك الحديدية، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

الأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الغزيرة

وتواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري اليوم وغدًا، إذ تشير آخر مخرجات الأقمار الصناعية إلى تكوّن السحب الرعدية المُمطرة بغزارة على المدن الساحلية الآن وإن ظلّت هذه الحالة مستمرة طوال اليوم.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إنّه ما زالت فرص سقوط الأمطار الغزيرة مستمرة اليوم وغدًا على المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا حال استمرار الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، إنَّه في حالة استمرار التقلبات في الأحوال الجوية وسقوط أمطار سيتمّ تعطيل الدراسة لطلبة المدارس والجامعات.

"حماية المستهلك" يطلق قناة جديدة للجمهور على تليجرام

أعلن جهاز حماية المستهلك تدشين قناة على تطبيق "التليجرام" لتقديم الأخبار والتحذيرات الخاصة بالمستهلك، وتقديم كل المواد الإعلامية التي تحمي وتصون حقوق المستهلكين.

يأتي ذلك بجانب تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم: (19588) من خلال أي خط أرضي.