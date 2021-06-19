تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم.. الأهالي يطمئنون علي جثث ذويهم

شهدت محافظة المنوفية، واقعة غريبة، أول أمس، عندما قام أحد الشباب المضطربين نفسيا بجمع أكفان الموتي في مقابر شبين الكوم، ما آثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي علي جثث ذويهم.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم، خاصة مع انتشار شائعات باستخراج جثث الموتي، والتي نفتها مصادر أمنية وشهود عيان مؤكدين أنه لم يتم فتح أي مقبرة في شبين الكوم أو استخرج جثث .

تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم.. التحقيقات كشفت الواقعة

وأكدت مصادر أمنية، أن تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم، تعود إلي قيام حارس المقابر في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، باستخراج وجمع الأكفان مع كل عملية دفن جديد في المقابر، وكان يقوم بوضعها في أجوله وتركها أعلي المقابر، فيما قام المتهم الشاب وهو مهتز نفسيا بالدخول للمقابر وجمع هذه الأكفان لكي يقوم بالتخلص منها وحرقها مدعيا أن بها أعمال سحرية تؤذيه وأسرته والمواطنين في شبين الكوم .

وأضافت المصادر الأمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم فور مشاهده الأهالي له يقومون بجمع الأكفان، سألوه عما يقوم به فقال لهم أنه يقوم بحمع الأكفان ليحرقها مدعيا أن بها أعمال سحرية، فقام الأهالي بالإتصال بالشرطة ومحاولة الإمساك به، ولكن المتهم فر هاربا، وتمكنت قولت الشرطة بقسم شبين الكوم، من إلقاء القبض عليه بعد الواقعة بدقائق .

تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم.. النيابة تستمع لأقوال الشهود والمتهمين

واستمعت النيابة العامة في شبين الكوم، إلي تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم، حيث استدعت شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم، وكذلك إستدعاء حارس المقابر، ومواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وإثارة الذعر بين الأهالي المواطنين في مدينة شبين الكوم ومحافظة المنوفية، كما أمرت النيابة بحجز المتهم والذي تبين من أقوال أسرته أنه مهتز نفسيا، وكذلك تربي المقابر، علي ذمة التحريات .

تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم.. ذعر بين الأهالي خوف علي جثث ذويهم

وتوافد المئات من أهالي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، علي مدار اليومين الماضيين، إلى مقابر أسرهم للتأكد من عدم فتح المقابر او استخراج جثث أو رفات الموتي، وأكد عدد من الأسر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم فتح أي مدفن في مقابر شبين الكوم، مطالبين جهات التحقيق بالإعلان عن تفاصيل الواقعة .

وسادت حالة من الذعر بين أهالي محافظة المنوفية، بعد تداول فيديوهات وصور في واقعة المقابر، وقال أحد الشهود أن تفاصيل نبش مقابر شبين الكوم، يعود لقيام المتهم بالتواجد قبل الواقعة ببوم في المقابر بشبين الكوم، وقاك في اليوم الثاني بجمع هذه الأكفان محاولا حرقها قائلا "فيها أعمال سحرية تؤذي الناس ولازم نخرجها من المقابر ونحرقها .