بعد انخفاض الذهب 61 جنيها.. اللي اشتروا الشبكة أول السنة خسروا كام؟

بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الذهب، بداية من العام الجاري وحتى الآن، بإمكان من تزوجوا في تلك الفترة، واشتروا «الشبكة» كواحدة من أعراف وتقاليد الزواج في مصر، حساب خسارة ما يملكونه من الذهب بعد تراجع الأسعار طوال هذه الفترة، وحتى الآن.

أسعار الذهب هبطت كثيرًا خلال 8 شهور

«الوطن» طالعت التطور التاريخي للأسعار طوال هذه الفترة، وقارنت بينها وبين مستوياتها مطلع العام الحالي، فسجلت أسعار الذهب في مصر، مطلع 2021 أسعار: 964 جنيه لعيار 24، و828 جنيه لعيار 21 – الأكثر شعبية في مصر – ومبلغ 709 جنيهات لعيار 18، وبلغ الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 6624 جنيها.

61 جنيها خسائر الذهب منذ مطلع العام

وأخذت أسعار الذهب في مصر طوال الشهور الثماني الأخيرة، منحى متذبذبًا، لكن بنظرة عامة، كانت أسعار الذهب في طريقها للهبوط، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، لعيار 24 مبلغ 903 جنيهات، وسجل جرام 21 – الأكثر شعبية – مبلغ 790 جنيها، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 677 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ6320 جنيها، مضاف إلى هذه الأسعار «المصنعية» عند الشراء، وخسارتها عند البيع باعتبار الذهب الكسر المتداول قديمًا.

بحسب الفارق بين أسعار الذهب يوم 1 يناير 2021 ومثيلتها اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، يتبين أن الأسعار تراجعت بشكل كبير، فخسر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 61 جنيها، وخسر جرام الذهب 21 مبلغ 38 جنيها، و32 جنيها خسارة لعيار الذهب 18، وهو ما يشير في جملة «الشبكة الذهبية» متوسط 50 جرامًا لمحدودي الدخل، خسائر كبيرة.

أسر مصرية باعت 6 أطنان

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسر المصرية باعت نحو 6 أطنان من الذهب الكسر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع الذهب خلال الفترة التاريخية المذكورة إلا أنه يبقى الملاذ الأفضل والآمن مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.