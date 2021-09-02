ظهرت فجأة.. مصرع ربة منزل صدمتها سيارة مسرعة بالدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها في محافظة الدقهلية، قبل قليل، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي مسرعة، أثناء عبورها الطريق، أمام قرية «البدالة»، التابعة لمركز المنصورة، وأكد سائق السيارة المتسببة في الحادث أنه فوجئ بالمجني عليها تعبر الطريق فجأة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وقوع حادث تصادم علي طريق دمياط بالمنصورة

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة - دمياط» الشرقي، أمام قرية «البدالة»، بدائرة المركز.

مصرع ربة منزل حال عبورها الطريق

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «عبد الله مسعود عبد القادر الشحات الجندي»، 27 سنة، مهندس مدني، ومقيم بقرية «البرامون»، مركز المنصورة، يحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، باتجاه محافظة دمياط

وتبين أنه حال عبور المدعوة «وفاء أبو صالح سعد»، 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «البدالة»، دائرة المركز، الطريق في موقع الحادث، لم يتمكن قائد السيارة من مفاداتها، فاصطدم بها، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وبسؤال زوجها «مأمون عبد الرحمن محمد»، 55 سنة، مدرس، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة، أيد ذات المضمون، وأفاد بأنه دون قصد منه.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسور متعددة بالجسم، وكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17476 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة، للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.