فزع وبطولة وحريق مروع.. التفاصيل الكاملة لانفجار سيارة وقود بالبحيرة

حالة من الفزع عاشها سكان أهالي قرية «صفط الحرية»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عقب سماع صوت انفجار قوي، هز المنطقة فجر اليوم الخميس، ليسارع الأهالي إلى موقع الانفجار، ليتبين أنه نجم عن اشتعال النار في سيارة أثناء تفريغ الوقود بمحطة بنزين خاصة، حيث هرع الأهالي لإخماد الحريق.

ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق

«محمد عبد المقصود»، ابن شقيق مالك محطة الوقود، ويُدعى «السيد رجب»، أكد أن حدوث ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، مشيراً إلى أنه تم السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، وبمعاونة أبناء القرية ، وأضاف أن جهود إخماد الحريق استغرقت قرابة 45 دقيقة، حتى تم محاصرة النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى المنشآت المجاورة.

الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية

وتابع «عبد المقصود» ان الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية، لافتاً إلى أن أحد المواطنين استقل السيارة، بينما كانت تشتعل النيران بها، وقادها إلى خارج الحيز العمراني، حفاظاً على أرواح المواطنين، ولتجنيب قرية «صفط الحرية»، كارثة كانت وشيكة.

إنقاذ القرية من كارثة كانت وشيكة

وقال «عاطف هيكل»، أحد شهود عيان حادث اندلاع الحريق، انهم سمعوا انفجار على مسافة تبلغ حوالي 500 متر، حيث توجهوا على الفور إلى مكان الحادث، للمشاركة في إخماد النيران، مضيفاً أن تكاتف أبناء القرية في إخماد الحريق، ساهم في إنقاذها من وقوع كارثة محققة، كونها بجوار مساكن الأهالي.

رمضان السنباطي.. بطولة فردية

وأشار «هيكل» إلى أن أحد أبناء القرية، يٌدعى «رمضان السنباطي»، قام بتصرف بطولي منفرداً، حيث استقل السيارة المشتعلة من موقع الحادث، وتوجه بها إلى خارج المنطقة المأهولة بالسكان، داعياً إلى تكريم الشاب على موقفه البطولي، كونه لم يفكر في نفسه، وإنما كان كل تفكيره في إنقاذ الأهالي.

«السنباطي»: «واحد يضحي بنفسه أفضل من موت أهالي القرية»

ومن جانبه، قال «السنباطي» إنه لم يفكر في حياته، بل سعى جاهداً لإنقاذ أهالي قريته من كارثة محققة، مشيراً إلى أنه استقل السيارة وقادها بعيداً عن القرية، وقفز منها، قبل سقوطها في مياه البحر.

وتابع الشاب قائلاً: «موت واحد يضحي بنفسه أفضل من موت أهالي القرية»، مشيراً إلى أنه نطق بالشهادة قبل استقلال السيارة، حيث كان يتوقع انفجارها، وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التى يقود فيها سيارة، إلا أنه لم يتردد في اتخاذ ذلك القرار.

وشهدت قرية «صفط الحرية»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اندلاع حريق داخل محطة وقود، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجري الدفع بـ8 سيارات إطفاء، تمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.