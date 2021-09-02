بعد إزالة الإشغالات.. خطة بديلة للباعة الجائلين بالأقصر

وضعت محافظة الأقصر خطة لتسكين جميع الباعة الجائلين، عقب رفع الإشغالات الخاصة بهم، وأكدت المحافظة، في بيان رسمي اليوم الخميس، أنه يمكن لكافة الباعة الجائلين ممن تم رفع اشغالاتهم وإخلائهم من مناطق شارع «مدرسة الصنايع»، وأسفل كوبري «أبو الجود»، التقدم رسمياً لمجلس مدينة الأقصر، حتى يتم تسكينهم بشكل قانوني على أن يكون التسكين في السوق الحضري بمنطقة «أبو الجود»، وسط المدينة.

باكيات بديلة للباعة الجائلين بعد إزالة الإشغالات

وأوضحت محافظة الأقصر، في بيانها، أن السوق الحضري يتضمن عدداً من الباكيات الحضارية، كما أنه مزود بجميع الخدمات، كما يتضمن تقديم كافة التيسيرات اللازمة لجميع الباعة الجائلين، من ضمنها منح الباعة فترة سماح لتخفيف العبء عليهم وتيسيراً على حالاتهم وللحفاظ على مصدر رزقهم.

السماح للشباب بإقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة

وفي إعلانها، أكدت محافظة الأقصر السماح لكافة الشباب ممن يرغبون في إقامة أي مشروعات سواء متوسطة أو صغيرة أو حتى متناهية الصغر، سرعة التقدم والحصول على باكيات في جميع الأسواق الحضرية داخل محافظة الأقصر، حيث يمكنهم عرض كافة منتجاتهم، فضلاً عن الاستفادة من التيسيرات المقدمة لهم من قبل المحافظة.

إزالة الإشغالات بالأقصر لتحسين المظهر الحضاري

تأتي عمليات الإزالة ورفع الإشغالات، التي تقوم بها محافظة الأقصر، ضمن خطتها في تطوير الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن دورها في القضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية، التي ظهرت في كافة ميادين المحافظة الرئيسية، فضلاً عن إعادة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية في ميادين وشوارع الأقصر، وكذلك في إطار سعي المحافظة لتوفير الأماكن والحلول البديلة للباعة الجائلين داخل المحافظة، بشكل رسمي وقانوني، حرصاً على مصلحتهم ومصالح أسرهم.