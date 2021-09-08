إقالة 3 مسؤولين وإحالة 119 طبيبا وممرضا للتحقيق بالمنوفية

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، أمس الثلاثاء، مستشفى الشهداء المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداء الواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته.

قرارات وكيل «صحة المنوفية» بشأن مستشفى الشهداء

وأصدر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عدة قرارات، من شأنها الحفاظ على حسن سير العمل بالمستشفى، منها استبعاد المدير المالي والإداري، لعدم تعاونه في العمل، وعدم إنجاز المهام الموكله إليه، ما أدى إلى تعطيل العمل وكثرة أعطال الأجهزة لبطء الإجراءات المالية، وعدم الانضباط الإداري بالمستشفى، وكثرة المخالفات المالية والشكاوى ضده من العاملين بالمستشفى.

كما أصدر «جودة» قراراً بإقالة رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، لعدم تعاونه في العمل، وعدم تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة بالمستشفى، ويتم إعادة تشكيل جهاز السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، وذلك خلال 72 ساعة، بالإضافة إلى إقالة رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، وذلك لكثرة أعطال الأجهزة الناتجة عن عدم تعاونه، وعدم وجود سياسة واضحة للعمل داخل الفريق، ووجه مدير المستشفى لتكليف مسؤول للصيانة والإفادة خلال 72 ساعة.

إحالة 119 طبيباً وممرضاً وإدارياً بمستشفى الشهداء للتحقيق

وقرر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إحالة 58 طبيباً، و54 ممرضة، وعدد 2 إداريين، وعدد 5 فنيين بالمستشفى، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية، لعدم الانضباط الإداري.

وكيل صحة المنوفية يتابع العمل في مستشفى الشهداء

واطمأن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة، وقسم الكلى الصناعي، والمعامل والحضانات، وتم التأكد من انتظام العمل وفحص الأطفال بالحضانات ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، موجهاً إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما قام بمراجعة السجلات الطبية.

كما أكد وكيل الوزارة على تدوين جميع البيانات والإجراءات التمريضية الخاصة بالمريض بها، مشدداً على التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، كما حرص على الاستماع إلى المرضى، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.