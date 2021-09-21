«تويتر» تعتزم دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

تعتزم شركة «تويتر»، دفع 809.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية قالت إن الشركة الأمريكية ضللت مستثمرين بشأن مدى نمو قاعدة مستخدميها وعدد المستخدمين المتفاعلين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت الشركة، أمس الاثنين، أن التسوية المقترحة، التي ما يزال يجب على قاض الموافقة عليها، تحل كل الدعاوى ضدها دون اعتراف تويتر بارتكاب أي مخالفات، مشيرة إلى أنها تخطط لدفع التسوية في الربع الرابع من العام الجاري 2021.

وقالت الدعوى الأصلية التي رفعتها دوريس شينويك، أحد حاملي الأسهم في «تويتر» في عام 2016، إن المديرين التنفيذيين للشركة قدموا عمدا بيانات عامة غير دقيقة تتعلق بهذه التقديرات، وفشلوا في الكشف عن معلومات داخلية بشأنها، ما أسفر عن تضخم سعر السهم الذي تراجع بعد الكشف عن الحقيقة بشأن انخراط المستخدمين.

وكانت أسهم «تويتر»، تراجعت عصر أمس الاثنين، 2.50 دولار «4%» مقارنة بسعر 59.95 دولار في التداول.

واشتكى مستخدمو «تويتر»، مساء أمس الاثنين، في دول مختلفة من اضطرابات واسعة النطاق في عمل الشبكة الاجتماعية، وفقًا لبيانات موقع «داون ديتكتور» المختص في مراقبة انقطاع الإنترنت عن المنصات العالمية، فيما تم الإبلاغ عن الأعطال بشكل رئيس من قِبل المستخدمين الأمريكيين.

ولوحظ العطل في كندا وعدد من الدول الأوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وكانت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، اغلقت أمس الاثنين، على تراجع في جلسات تداول «بورصة ‏‏‏‏نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي 75.26 نقطة، أو 1.70%، ليغلق عند 4357.73 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

‏تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 620.22 نقطة

وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 620.22 نقطة، أو 1.79%، ليسجل ‏‏33964.66 نقطة في حين.، كما انخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 325.95 نقطة، أو 2.17%، ليحقق 14718.02 نقطة.

وفي سياق آخر، تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، بنسبة 2%، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وانخفض خام «غرب تكساس الوسيط» الأمريكي ‏‎1.68‎‏ دولاراً «2.3%»، ليغلق عند 70.29 دولاراً.‏

كما هبط «خام برنت»، 1.42 دولاراً أو 1.9% ليستقر عند 73.92 دولاراً للبرميل.

وفي سياق متصل، انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في أسبوع، بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر إعتدالا على مدار الأسبوعين المقبليين، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأنهت العقود الأمريكية للغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 12.0 سنتا، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 4.985 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 10 سبتمبر الجاري.