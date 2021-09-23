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العثور على جثة سيدة مذبوحة في قرية ميت خاقان بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:56 م | الخميس 23 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

عثر أهالي قرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، علي جثة سيدة تدعي «ر.ع» 39 سنة، مذبوحة بالقرية، وعلي الفور قام الأهالي بالتواصل مع قسم شرطة شبين الكوم، وإبلاغهم بالعثور علي جثة السيدة مذبوحة داخل منزلها.

نقل القتيلة إلى مشرحة «الجامعي»

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، إلي مكان البلاغ، وجري نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلي مشرحة المستشفي الجامعي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، والتحقيق فيها لمعرفة ملابساتها.

الأهالي: 5 طعنات في الرقبة

أكد عدد من أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القتيلة طُعنت في رقبتها 5 طعنات ما أدي إلي وفاتها، وعقب العثور عليها تم إخطار  قسم الشرطة.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور علي جثة سيدة مذبوخة داخل منزلها بقرية ميت خاقان بشبين الكوم، وجري تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات .

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