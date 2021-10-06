ضبط 1293 قضية تموينية في 6 محافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية :-

الشرقية

ضبط 6,5 طن دواجن ومقطعاتها دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتحتوي على "سائل انفصالي دموي – حروق تجميد"، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن).

ضبط 5,75 طن (مفروم دواجن – فيليه – لانشون- دوبريهات) معبأة داخل أجولة وعبوات دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها "سائل انفصالي دموى – حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة بأحد المخازن.

ضبط 2,4 طن دواجن ومقطعاتها دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتحتوي على "سائل انفصالى دموي – حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة بأحد المخازن.

ضبط 9,6 طن سكر حر – أرز أبيض دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص.

الجيزة

ضبط أمين عهدة وأمين خزينة بفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة– بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما (5 فواتير ورقية مزورة قام المذكورين بإصدارها بأسماء بعض التجار التموينين المربوطين على فرع الجملة بدون علمهم للإستيلاء على قيمتها، قدرت بـ155945 جنيها.

البحيرة

ضبط 2 طن زيت طعام مستلزمات إنتاج معبأ داخل خزانات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي لاحتوائه على شوائب وأتربة – 420 عبوة زيت طعام منتج نهائي مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص.

سوهاج

§ ضبط (25 طن "أرز تموينى") غير صالح للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على نسبة كبيرة من الكسر والشوائب .. قدرت بــ200000 جنيهاً ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن فرع إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة سوهاج.

القاهرة

ضبط 1047 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة مدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات وإدارة منشأة طبية دون تصريح من الجهات المعنية ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، بحوزة مالك مصحة لتعافي المدمنين دون ترخيص.

ضبط 1٫119117 مليون قطعة مستلزمات طبية "قفاز طبي – شرائط اختبار حمل غير مطابقة للمواصفات القياسية دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص.

الغربية

ضبط 2,5 طن "أسمدة زراعية مدعمة" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة الأسمدة الزراعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .