ضبط «عصابة أولاد أسعد المليجي» للإتجار في المخدرات بالدقهلية

ضبطت مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية، «عصابة أولاد أسعد المليجي»، للإتجار في المواد المخدرة بقرية البجلات دائرة المركز، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، والأسلحة البيضاء وأدوات التغليف، ومبالغ مالية، في حملة للقضاء على البؤر الإجرامية التي تروج المواد المخدرة في المنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ورود تحريات باتجار عصابة أولاد أسعد المليجي في المخردات

وردت معلومات لمباحث منية النصر، أكدتها التحريات السرية بمزاولة «عصابة أولاد أسعد المليجي» نشاطها الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بقرية البجلات دائرة المركز.

وتمكنت حملة مكبرة لمباحث منية النصر من إلقاء القبض على عصابة من 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء وهم: «صدام م. أ.»، 29 سنة عاطل، وسبق اتهامه في 21 قضية متنوعة، وشقيقه «أسعد م. أ.»، 23 سنة عاطل، سبق اتهامه في قضيتين، وشقيقهما الثالث «بشار م. أ.»، 20 سنة عاطل، يقيمون في قرية البجلات مركز منية النصر، بالإضافة إلي «حامد ع. ح.»، 36 سنة.

ضبط كميات من المخدرات مع المتهمين

وعثرت الحملة بحوزتهم على مواد مخدرة عبارة عن: «12 قطعة حشيش، ولفافة بانجو كبيرة، و30 ورقة بانجو»، كذلك أسلحة عبارة عن: «فرد خرطوش، وطلقة، سنجة، مطواة، مقص معدني، أدوات تغليف»، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9514 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر.

حملة على بؤرة عزبة الصفيح للإتجار في المخدرات

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قطاعات «الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي»، داهمت إحدى البؤر الإجرامية لتجارة المواد المخدرة في عزبة الصفيح بمدينة المنصورة، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية، تضم 19 متهماً على الأقل، وضبطت بحيازتهم مواد مخدرة بإجمالي وزن حوالي 420 كليو جرام «حشيش وبانجو وهيروين»، بالإضافة إلى أسلحة نارية، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 8 ملايين جنيه.