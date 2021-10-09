مدير مدرسة طالب «عاوز أروح» يكشف التفاصيل الكاملة للواقعة

كشف محمد مصطفى، مدير مدرسة العلم والإيمان الابتدائية المشتركة بمنية سندوب، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل بكاء طالب بالصف الأول الابتدائي في أول أيام العام الدراسي الجديد، وطلبه من المدرسة بتكليفه بالواجب والسماح له بالانصراف، قائلاً: «الطالب في الصف الأول الابتدائي وطبعاً أول مرة يروح مدرسة أو يبعد عن أسرته وقال عايز الواجب وعايز أروح لبابا»، مؤكدا على أن الطالب مرتبط بوالده ارتباطا شديدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يبتعد عنه.

المدير: خلقنا معه نوعا من الحديث لتهيئته للبيئة التعليمية الجديدة التي سيعيشها

وأضاف «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إحدى معلمات الصف الأول الابتدائي تعاملت مع الطالب بلطف شديد، وعملت على كسر حاجز الرهبة والخوف لديه، وذلك من خلال خلق نوع من الحديث معه وتهيئته للبيئة التعليمية الجديدة التي سيعشها: «معلمة بدأت تتعرف عليه من خلال اسمه وسألته عن أسباب خوفه من المدرسة»، مؤكدا على أنها بدأت تحفزه على المدرسة من خلال تعريفه بطلاب جدد حتى يشعر بالراحة.

وتابع مدير المدرسة: «خليت الفصل كله يسقفله عشان يحس إنه موجود في بيئة آمنة ومشجعة، وهتابعه بنفسي كل يوم وهوفر له اللي محتاجه»، موضحا أن أول يوم دراسي هو فقط للتعارف وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب من المدرسة، مؤكدا على أنه سمح لولي أمره بالدخول معه للمدرسة حتى دخول الطلاب للفصول المدرسية.

مدير المدرسة: تم التنبيه على جميع المعلمين بمنع العقاب البدني لأي طالب في المدرسة

وأكد محمد مصطفى، على أن خوف الطالب من المدرسة قد يعود لصورة سلبية تم تشكيلها في مخيلته عن المدرسة وهو ما تسعى إدارة المدرسة إلى تصحيحها، والعمل على تشجيع الطلاب للمدرسة: «عندنا معلمة الصف الأول الابتدائي بقالها 25 سنة في المدرسة، بتعرف إزاي تتعامل مع الأطفال وتشجعهم».

وأوضح مدير المدرسة، أنه تم التنبيه على جميع المعلمين بمنع العقاب البدني لأي طالب في المدرسة، لافتا إلى أنه يجب على أولياء الأمور تشجيع الطلاب على ضرورة الذهاب للمدرسة وخلق صورة جيدة عن المدرسة ككونها بيته الثاني، والاهتمام بتعريفه بأصدقاء جدد حتى لا يشعر بالوحدة في المدرسة.