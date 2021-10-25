تفاصيل مجزرة أولاد طوق.. 3 قتلى بسبب محراث وقطعة أرض

قبل 4 أيام توجه «أحمد.ف» 48 سنة، مدرس، لتجهيز أرضه فى قرية أولاد طوق التابعة لمركز دار السلام بسوهاج، وذلك لزراعتها فى موسم الشتاء، وبعد أن انتهى أشار لسائق الجرار الذى يقوم بحرثها، أن يبدأ بحرث قطعة أرض أخرى مجاورة عليها خلاف بينه وبين عمه «السيد» 60 سنة، فما كان من عمه إلا أن يعترض المحراث، ويمنعه من إكمال تجهيز الأرض.

خلاف دموي

لم ينتهي الأمر بخلاف عادي بين العم وابن شقيقه، فقد تسبب فى مجزرة راح ضيحتها المدرس ونجله وابن شقيقه، حيث رفض المدرس اعتراضات عمه وقام بحرثها بالقوة، مستعينا بنجله «طارق» 21 سنة طالب، وابن شقيقه «مصطفى» 19 سنة طالب، للوقوف إلى جواره فى أي مناوشات قد تحدث، لكن العم لم يمهلهم وأحضر بندقية آلية وأمطرهم بالرصاص فتسبب فى مقتلهم جميعا.

3 جثث فى المستشفى

وكشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تفاصيل الواقعة عقب نقل جثث القتلى للمستشفى، حيث تبين مقتل مدرس ونجله وابن شقيقه، وتبين وجود خلافات بين المدرس القتيال وعمه المزارع، بسبب قطعة أرض، يوجد عليها نزاع بينهما، فقرر الأخير الانتقام؛ وأحضر بندقية آلية، وأمطر الضحايا بوابل من الرصاص فتسبب فى مقتلهم جميعا.

خلافات على قطعة ارض

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز دار السلام بأمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية بدائرة المركز ووفاة مدرس ونجله طالب ونجل شقيق الأول طالب، إثر إصابتهم بأعيرة نارية قام عم الأول، مزارع مقيم بذات القرية، بإطلاقها عليهم بسلاح ناري كان بحوزته لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بذات القرية، وذلك حال تواجدهم بالأرض محل النزاع.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج إلى تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة الزراعات المتاخمة للمنطقة الجبلية بدائرة مركز دار السلام.

القبض على المتهم

باستهداف المتهم أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم وهو بندقية آلية وعدد من الطلقات.

اعترافات المتهم

وقال العم المتهم، إنه نفذ الجريمة انتقاما من المجنى عليهم بسبب الخلاف على قطعة أرض ورفض المجنى عليه الأول التنازل أو الوصول إلى حل للخلاف، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بدفن جثث القتلى بعد تشريحها وتولت التحقيق مع المتهم وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.