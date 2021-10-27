إحالة 76 عاملا ومسؤولا بإدارات الخدمات بالدقهلية للتحقيق «تغيبوا عن العمل»

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إحالة 68 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية المتغيبين عن العمل للتحقيق، بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي السنبلاوين ونبروه، كما تم إحالة مسؤولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة في أوقات العمل الرسمية، خلال جولة المرور الميداني للتفتيش عليها، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

إحالة 68 موظفا للتحقيق

وبحسب بيان لمحافظة الدقهلية، فقد تقرر إحالة 68 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية المتغيبين عن العمل للتحقيق أمام الشؤون القانونية، بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي السنبلاوين ونبروه خلال الأيام الماضية.

وقاد باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومركزي السنبلاوين ونبروه، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

تقرير التفتيش والمتابعة في محافظة الدقهلية

وجاء في تقرير «الشريف» أنه تم تنظيم حملات المرور بإشراف ومتابعة المهندس نبيل الطيبي، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، وذلك حرصاً على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

وأوضح التقرير أنه تم إحالة 62 من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات شملت وحدات الوحدات الصحية بقرية الزريقي وشبرا قبالة وديو الوسطي ومستشفى السنبلاوين العام بمركز السنبلاوين وبالوحدة الصحية بقرية ميت عباد مركز نبروه، وكذا 6 من العاملين بمراكز الشباب في كل من مدينة السنبلاوين، وقرية «ديو الوسطى» بمركز نبروه.

وجرى إحالة مسئولي 4 مراكز للشباب، وجدت مغلقة أثناء حملات المرور في اوقات العمل الرسمية في كل من قرى «كفر الدكروري، وأفنيش، وبانوب، وميت عباد» بمركز نبروه، وكذا مسئولي 4 جمعيات زراعية في «كفر الدكروري وأفنيش وبانوب بنبروه»، وجدت مغلقة هي الأخرى.