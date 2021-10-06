إحالة 54 من العاملين بـ3 مدارس في الدقهلية للتحقيق لتغيبهم دون إذن

أحال محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، 54 من العاملين في 3 مدارس بالإدارة التعليمية بالمطرية، للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، وذلك خلال زيارة مفاجئة من لجنة رئاسة المركز علي المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

رئيس المركز يشيد بمدرسه الجمهورية بالمطرية

أشاد رئيس المركز بإدارة مدرسه الجمهورية بالمطرية وذلك لنظافة المدرسة والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي، ذلك في إطار المرور والمتابعة على مدراس الإدارة التعليمية بالمطرية للتأكد من مدي التزامها واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

لجنة للمرور علي المدارس

وكلف حمص، لجنة برئاسة الدسوقي حماد نائب رئيس المركز وعضوية كل من: رضا صبح وكيل الإدارة التعليمية والمختصين بأمن الإدارة التعليمية والتعليم الفني والبيئة، وذلك للمرور على المدارس لبيان مدي استعدادها للعام الدراسي الجديد.

اكتشاف غياب 54 من العاملين في 3 مدارس

وكشفت اللجنة غياب عدد 54 من العاملين بعدد 3 مدراس بنطاق قرية العصافرة بدون إذن مسبق، بالإضافة الي سوء حالة النظافة بها وعدم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بتلك المدارس.

وأمر رئيس المركز بإحالة التقرير إلى الإدارة التعليمية بالمطرية لإعمال شؤونها حيال التحقيق في حالات الغياب بدون إذن وعدم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة حتى اليوم، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ونظافة المدارس نطاق الزيارة خلال 24 ساعة.

كما أشاد محمد حمص، بإدارة مدرسة الجمهورية بالمطرية بانتظام العاملين ونظافة المدرسة والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة.