الجيزة تزيل 13 تعديا بأراض زراعية وأسفل خطوط الضغط العالي بالمنصورية

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات وحالات البناء المخالف، حيث قامت من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية، وأسفل خطوط الضغط العالي، بناحية المنصورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر والوحدة المحلية.

وشملت المخالفات التي أزيلت عددا من الأسوار المبنية من البلوك الأبيض، وأسوارا أسمنتية، وعددا من الغرف المبنية على مساحة فدان.

محافظ الجيزة: لا تهاون في إزالة المخالفات

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا علي مواصلة الحملات يومياً لإزالة كافة أوجه التعديات مهما بلغ حجمها.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات، لافتا إلى المتابعه الدورية لضمان عدم تكرارها، وذلك بإشراف من مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية.