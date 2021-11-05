مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بالبساتين

تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف غموض مصرع فتاة، سقطت من الطابق السادس في دائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة، للكشف الظاهري، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء أسرة المتوفاة حول الواقعة.

بلاغ بسقوط فتاة

كان مأمور قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا بمصرع فتاة أثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تُدعى سارة خالد، في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين وجود الجثمان وسط بركة من الدماء وترتدي كامل ملابسها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب سقط من أعلي عقار بالمطرية

وفي سياق آخر، تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف غموض مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في منطقة المطرية، وتم نقله إلى مستشفى المطرية العامة، لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان مأمور قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من مستشفى المطرية العامة، بوفاة طالب متأثرا بإصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وبالانتقال تبين وفاة الطالب عبد الرحمن 16 سنة، وبالفحص تبين أنه توفي بسبب كسور في الجمجمة وأخرى في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرة الطالب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.