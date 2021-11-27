خطوات فتح حساب توفير من أي مكتب بريد داخل مصر.. العائد السنوي 7%

لا يزال قطاع عريض من الشعب المصري يفضل التعامل مع مكاتب البريد التابعة لهيئة البريد المصري والتي تشرف عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لعدة أسباب، أهمها سهولة الإجراءات التي تتناسب أكثر مع البسطاء، وكذلك انخفاض تكاليف الرسوم للخدمات عند مقارنتها بمصاريف العمليات المصرفية، بالإضافة إلى توفر خدمات يتميز بها البريد المصري عن البنوك حتى الآن، مثل إرسال الطرود.

ويعد الانتشار الجغرافي للبريد المصري ميزة نسبية تعطيه أفضلية عن البنوك في الأقاليم والمناطق النائية، ولذلك تم تحديث مكاتب البريد مؤخراً وتزويدها بماكينات الصراف الآلي والاهتمام بتقديم خدمات حديثة لحسابات التوفير الخاصة به.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» خطوات تفصيلية لطرق فتح حسابات التوفير بفروع البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك عرض أهم مميزات الحساب، كالآتي:

شروط فتح حساب توفير بالبريد

- السن: من 16 سنة

- متاح للأفراد أو الشركات

- الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بـ البريد المصري 50 جنيها، والحد الأقصى 5 ملايين جنيه للأفراد.

مميزات فتح حساب توفير بالبريد المصري

- فتح الحساب وإصدار كشف الحساب مجاني

- بلا أية رسوم، فيما عدا رسوم دورية سنوية للتجديد بقيمة 20 جنيه

- لا يوجد أية رسوم على العميل عند انخفاض الرصيد الائتماني

- العائد السنوي 7%.. يصرف سنوياً

- متاح ماكينات الصراف الآلي ATM خاصة بالبريد أو متصلة بشبكة 123، ويمكن من خلالها:

1- الصرف

2- الاستعلام عن الرصيد.. وذلك عبر البطاقات

- إمكانية السحب والشراء دولياً أو محلياً، عبر بطاقات فيزا وماستر كارد

- يمكن صرف الراتب الشهري لعملاء خدمة التوفير

- إمكانية فتح حساب قاصر، بالأوراق الآتية:

1- صورة بطاقة الولي: الأب، أو الجد من الأب في حالة الوفاة

2 - شهادة الميلاد

- إمكانية التعامل بتوكيل: إحضار صورة البطاقة للوكيل والموكل، بالإضافة إلى توكيل متضمن حق فتح حساب إيداع وسحب

أنواع أخرى لدفتر توفير البريد المصري

1- دفتر نائب

يمكن الحصول عليه فقط عبر إظهار صورة البطاقة لصاحب الحساب ومن سينوب عنه.

2- دفتر هبه «خاص بالقصر»

لا يحتاج سوى لصورة البطاقة لمن سيقوم بعمل الحساب بالإضافة إلى شهادة ميلاد القاصر.

3- دفتر مشترك

لابد من إحضار صور بطاقات المشتركين في حساب التوفير، مع ضرورة تحديد النسبة لكل فرد.