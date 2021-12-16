«عريس التريلا» بالأقصر: حلمت بالزفة والعروسة كانت خايفة علشان الفستان (صور)

زفة عروسين قد تكاد تكون معتادة يوميًا في قاعات الأفراح وفي الشوارع العامة، لكن المختلف في هذه المرة أن العريس اختار سيارة نقل ثقيل «تريلا»، ليزف عروسته داخلها، ومن خلفه موكب الزفاف المكون من عدد من السيارات الملاكي والموتوسيكلات، وسط اصطفاف عدد من الأهالي والأقارب المشاركين في الزفة، وفي حفل العروسين.

عريس التريلا: شوفت الزفة في حلم

«حلم حلمته وقررت أنفذه»، هكذا بدأ «إسلام عبد الراضي»، صاحب «تريلا»، من أبناء محافظة الأقصر، الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«عريس التريلا»، حديثه لـ«الوطن»، موضحاً أنه رأى حلماً في وقت سابق، قبل حوالي عامين، عندما احتفل وعروسته بخطوبتهما، أنه يزف عروسه في سيارة «تريلا»، وقرر تنفيذ ذلك الحلم، وعندما جاء موعد الزفاف، قام بتزيين السيارة بباقة ورد وشريط من الستان، ولكنه لم يمكنه زفاف عروسته بسيارته، نظراً لكونه خارج المحافظة، وقرر أن يزف عروسته بسيارة ملاكي.

العروسة رفضت علشان الفستان

واستكمل العريس بقوله إنه شاء القدر أن يقرر صديقه زفه بسيارته «التريلا»، التي ظهرت في الفيديو المتداول، حيث انتظره بسيارته عند أول المنطقة، لتزفه وعروسته أثناء عودتهما إلى القاعة لاستكمال ليلة الزفاف، وبالفعل تمت الزفة داخل شوارع محافظة الأقصر، حيث استغرقت حوالي ثلث ساعة، ومن خلفها عدد من السيارات الملاكي، وقرر شقيقه تصويره بالفيديو أثناء الزفة، بينما كان يستقل أحد الدراجات البخارية المشاركة في الزفة أمام «التريلا».

وأضاف العريس «إسلام» أنه في البداية، رفضت عروسته الصعود إلى «التريلا»، خوفاً على الفستان، لكنه أخبرها بمساعدتها، وتابع بقوله: «العروسة كانت خايفة علشان الفستان، قولتها انا هساعدك، والناس كلها كانت فرحانة بينا».

ضجة على التواصل الاجتماعي حول «زفة التريلا»

ضجة أحدثتها «زفة التريلا»، التي قادها العريس بنفسه خلال زفاف عروسته بأحد شوارع الأقصر، و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو للزفاف داخل السيارة التريلا، حيث يقودها العريس مرتدياً بدلة العرس، وبجواره عروسته وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، واعتبر البعض الفكرة جديدة داخل محافظة الأقصر، لكنها لم تكن جديدة على محافظات الصعيد، خاصةً قنا، فضلا عن أنها تعود في الأساس لمشهد من فيلم «عايز حقي»، للفنان هاني رمزي، الذي أقام زفة عرسه داخل إحدى سيارات النقل.

وتناقلت العديد من الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو زفة التريلا، وسط إعجاب من العديد من رواد «فيسبوك» وغيره من وسائل التواصل، التي حرصت على نشر وتداول الفيديو، معتبرين أنها فكرة جديدة وتستحق الإشادة للعريس وعروسته، حيث قررا لأول مرة داخل شوارع الأقصر تغيير موكب الزفة المعتاد من خلال المزمار أو الأغاني، ليكون بالتريلا لتكون بديلة عن السيارة الملاكي.

الحنة بجلابية بيضاء فرقة نوبي

وأوضح «محمد حسن»، الشهير بـ«أبو آدم»، مصور حفل الزفاف، أن العريس مقيم منذ سنوات طويلة بمحافظة الأقصر، وله الكثير من المحبين والجيران والأقارب الذين شاركوه في حفل الحنة، قبل ليلة الزفاف، وحرص العديد منهم على التقاط الصور التذكارية مع العريس، الذي كان يرتدي الزي النوبي في حفل الحنة، وهو جلابية باللون الأبيض مطرزة، كما قدمت فرقة نوبية العديد من العروض المتميزة، وهي طقوس معتادة من أهالي المنطقة.