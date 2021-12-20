تخفيض ضغوط مياه الشرب في بعض مناطق المنصورة لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة الدقهلية عن تخفيض ضغوط مياه الشرب بداية من غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويومي السبت والأحد 25، 26 من الشهر الجاري ببعض المناطق بنطاق غرب المنصورة وقرى الوحدة المحلية بنقيطة والوحدة المحلية بكوم الدربي بمركز المنصورة.

وأرجعت المحافظة سبب ذلك إلى إجراء أعمال تطهير وغسيل المروقات بمرفق مياه شرق المنصورة الجديد وذلك خلال الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء في ذات الأيام المذكورة.

تنفيذ أعمال تطهير وغسيل المروقات

وبحسب بيان صادر عن محافظة الدقهلية فقد أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه سيتم تنفيذ أعمال تطهير وغسيل المروقات بمرفق شرق المنصورة حيث تتأثر أجزاء ومناطق بنطاق غرب المنصورة والقرى التابعة للوحدات المحلية بنطاق مركز المنصورة بتخفيض ضغوط مياه الشرب بها.

تنبيه على المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه

وطالبت مياه الدقهلية مسئولي الشركة المنفذة بسرعة تنفيذ أعمال التطهير والغسيل وإنهائها خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة ضغوط المياه كما هو المعتاد مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة تنفيذ أعمال التطهير.