التأمين الشامل بالأقصر في 2021: تطوير 5 مستشفيات و5 وحدات ومراكز طبية

كشفت محافظة الأقصر في بيان رسمي لها عن حصاد منظمة الصحة وتحديدا منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من 1 يوليو لعام 2021 حتى نهاية العام، والذي تضمن تطوير وإنهاء الأعمال وتسليم عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لتكون جاهزة لاستقبال جميع المرضى وذويهم وتقديم أفضل الخدمات العلاجية في منظومة التأمين الشاملة، فضلا عن تسليم محطة معالجة مياه الثلاثية.

تطوير مستشفيات إسنا والبياضية والدولي

- تم التشغيل التجريبي لمستشفى إسنا التخصصي في ديسمبر من عام 2020 ثم التشغيل الرسمي في فبراير من عام 2021، والتي تقع في جنوب المحافظة وتحديدا بمركز إسنا حيث تستوعب 196 سريرا بـ13 عيادة خارجية، كما تضم المستشفى التخصصي قسم كامل للغسيل الكلوي يتضمن 21 ماكينة غسيل لخدمة أكثر من 45000 شخص، وبلغت تكلفة أعمال التطوير بالكامل 1.033 مليار جنيه مليون جنيه.

- أصبحت مستشفى إيزيس أو البياضية التخصصي مركز متكامل لتقديم جميع الخدمات الخاصة بالأمومة والطفولة تحت لتكون أول مستشفى متخصص في النساء والتوليد يستوعب 28 سريرا بتكلفة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه، وتم افتتاحها رسميا رئاسيا في نهاية عام 2021.

- لا زال العمل جارٍ في مستشفى الأقصر الدولي من خلال أعمال التطوير، والتي وصلت إلى 96% في المرحلة الأولى، بينما بلغت نسبة التنفيذ في المرحلة الثانية 39%، بتكلفة إجمالية بلغت 1.200 مليار جنيه.

تطوير مستشفى العديسات والكرنك

- تم الانتهاء من تطوير مستشفى العديسات التخصصي، وتم افتتاحه رسميا رئاسيا في نهاية 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يستوعب المستشفى الجديد 112 سريرا، فضلا عن وجود قسم استقبال وطوارئ ويضم 14 عيادة خارجية بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه، لتكون أول مستشفى متخصص للأطفال تم تشغليها تجريبًا.

- تم إنهاء وتسليم ما يقرب من 50 وحدة ومركز طبي من إجمالي 59 وحدة طبية في مراكز وقرى محافظة الأقصر بالكامل، حيث تم افتتاح 20 وحدة ومركز في فبراير من عام 2021.

- لا زال العمل جارٍ في تطوير مستشفى الكرنك الدولي، حيث بلغت نسبة إنهاء الأعمال لـ100% للمبنى الإداري، ولازالت أعمال تطوير مبنى الاستقبال والموقع العام للمستشفى جارية.

- ويضم مستشفى الكرنك 915 سريرا بالإضافة إلى 60 سريرا استقبال، كما يضم 170 أسرة خاص بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 132 سريرا بغرف إفاقة بالإضافة إلى 60 غرفة عمليات، و214 وحدة غسيل كلوي بالإضافة إلى 187 حضانة مبتسرين.