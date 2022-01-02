تأخير حركة القطارات يثير غضب الركاب.. والسكة الحديد: بسبب الأمطار والسيول

شهدت السكة الحديد، تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي، منذ أمس، وإلغاء ما يقرب من رحلات 3 قطارات، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار بغزارة، علاوة على مواصلة تنفيذ خطط تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ لمواجهة حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخر الحركة.

مواطنون يشكون تأخر حركة قطارات الوجه القبلي

تقدم العشرات من المواطنين باستغاثات وشكاوى عاجلة، عبر غرفة العمليات المركزية وبريد الشكاوى بالهيئة، وأيضا عبر صفحاتهم على «الفيس بوك»، بعدما علقوا في منتصف الرحلة، بعد تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي لمدة تجاوزت الـ24 ساعة، نتيجة موجات الطقس السيئ وتساقط الأمطار وحدوث السيول في بعض المحافظات، خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلل في منظومة الإشارات الجديدة.

تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي بسبب الأمطار

من جانبه، أكد المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس السكة الحديد لقطاع التشغيل، أن الأسباب الحقيقية وراء تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي، جاءت تأثرًا بسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بغزارة، وحدوث السيول، ما أثر على نظم كهربة الإشارات الجديدة، موضحا أن حركة القطارات ستنتظم بالكامل بعد قليل.

تأخير حركة القطارات خارج عن إرادتنا

وقال البسطاويسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تأخير حركة القطارات على الوجه القبلي خارج عن إرادتنا، وأن الأمطار والسيول أثرت بشكل كبير على حركة القطارات، وتساقط الأمطار قد يسبب خطورة على مسير القطارات فإنه وحرصا على سلامة وأمان الركاب وسير القطارات، يتم مسير بعض القطارات بسرعات بطيئة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية، مقدمًا اعتذارا لجموع الركاب عن تأخيرات القطارات.