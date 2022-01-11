23 رحلة بالون طائر تزين سماء منطقة القرنة بالأقصر «صور»

شهدت منطقة البر الغربي إقبالا من مستقلي رحلات البالون الطائر بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث يُقبل السياح الأجانب والمصريين على رحلات البالون الطائر للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة المعالم الآثرية من أعلى نقطة في منطقة غرب الأقصر مثل معبد «الرامسيوم، وادي الملوك، ووادي الملكات» بدير كارتر في منطقة العساسيف بالقرنة.

23 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

وأوضح مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر، أن عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء الأقصر اليوم بلغ 23 رحلة بالون طائر، على متنها عدد من السياح الأجانب والمصريين ومن أبرز الجنسيات الأجنبية الموجودة كانت الأمريكية والروسية والبرازيلية وغيرها، حيث يزور السياح معالم الأقصر للتعرف على تاريخ المصريين القدماء.

طقس دافئ بالأقصر

وتشهد المحافظة السياحية إقبالا واسعا من السياح لزيارتها مع بداية الموسم السياحي الشتوي وبداية العام الجديد عام 2022، حيث تتسم المحافظة بالطقس الدافئ في فصل الشتاء ما يجعلها قبلة للزوار من مختلف أنحاء العالم من السياح المصريين داخل مصر والأجانب من كافة الدول الأجنبية لزيارتها والاستمتاع بالطقس الرائع الذي يفتقده الكثير من السياح في مختلف دول العالم.

من جانب آخر، ارتفعت نسب الإشغال السياحي من السياح المصريين هذا العام داخل المناطق الأثرية والسياحية بالبرين الغربي والشرقي، حيث يزور السياح معابد الكرنك والأقصر ومتحف التحنيط الأقصر ومعابد «الدير البحري، وادي الملوك، ووادي الملكات»، وغيرها من المعابد.