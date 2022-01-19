مخترع ومدير وداعم لذوي الهمم.. «مصطفى» تحدى إعاقته بـ«دعم والده»

الدعم النفسي والصحي الذي تلقاه منذ بداية علمه بمرضه وحتى ما وصل إليه الآن، كان حافزا قويا ليس لتحقيق النجاح فقط، بل «التميّز»، أثبت به «مصطفى نصر شيبه» صاحب الـ18 عاما، أنّ الإعاقة في العقل وليست في الجسد، وأنّ الاختلاف لا ينفي القدرة على تحقيق الذات والوصول إلى مراتب عالية.

العظم الزجاجي

ولد «مصطفى» في قرية العشي شمالي محافظة الأقصر، بمرض نادر لم تكتشفه أسرته ولم تعلم كيفية التعامل معه، حتى أتمّ الصغير عامه السادس، وعرفت الأسرة أنّ ابنها مصاب بمرض «العظم الزجاجي»، الذي يجعل صاحبه أكثر عرضة لكسور العظام، يقول والده في بث مباشر مع «الوطن»: «مصطفى وأخوه اتولدوا بنفس المرض، ولما عرفنا طبيعة حالتهم اتحسنوا وعايشين حياتهم طبيعي».

لم تتوقف معاناة «مصطفى» مع المرض عن العظم الزجاجي فقط، بل أُصيب في الفقرة القطنية، التي تسبّبت له في شلل نصفي أقعده على كرسي متحرك، لكن ما تعرّض له لم يمنعه عن الإبداع والتغريد خارج السرب، حيث حصل على المركز الأول في مسابقة المخترع الصغير، وكوّن شركة دعايا وإعلان، ليكون أصغر مدير في الصعيد بالكامل، كما نفذ العديد من المبادرات الخاصة بذوي الإعاقة لدعمهم معنويًا ونفسيًا.

فهم طبيعة المرض يسهّل المهمة

لم يتوقف الشاب الصغير عند مرضه كثيرا، وحين فهم مرضه تعامل معه كأي مرض مزمن، يقول «مصطفى» في بث مباشر لـ«الوطن»: «لازم نعرف طبيعة المرض عشان نتعايش معاه، وأنا عرفت مرضي ومتعايش معاه ومعنديش أزمة فيه».

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دعم أبوي

حرص والد «مصطفى» على الدعم الصحي والنفسي منذ ولادته وحتى الآن، ساهم في تكوين شخصية «المخترع الصغير»، يقول: «والدي طول عمره بيعاملني زي أي شخص طبيعي، وبيدعمني في مواقفي وأفكاري وبيسمعلي، وده ساعدني أكون متميز ومختلف وأحقق أحلامي».

مبادرات مجتمعية واختراعات

تحدّث الشاب الصغير عن إنجازاته العلمية، ومنها اختراع آلة لحمل لقصب، بعد أن شاهد معاناة المزارعين في حمله، كما اخترع آلة أخرى لتدوير مخلفات قصب السكر وتحويلها إلى علف للمواشي: «دلوقتي بحاول أنفذ آلة تحصد قصب السكر بمساحات كبيرة عشان توفر على المزارعين، وبنفذ مبادرات توعوية لدعم ذوي الهمم وتمكينهم، بنتكلم فيها مع أولياء الأمور عشان نوعيهم بالتعامل السليم مع حالات ذوي الهمم».