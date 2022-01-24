انقطاع المياه بعدة مناطق في الدقهلية لمدة 9 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ في بيان لها، عن قطع المياه غدًا الثلاثاء الموافق 25 يناير، بدء من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا، المناطق التالية:« مدينة المنزلة، والفروسات، والعامرة، والجديدة، والطويل، العزيزة» وضعف ضغوط المياه بمدينة المطرية.

وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة الدورية وغسيل وتطهير الخزانات الأرضية الرئيسية بالمحطة الجديدة والقديمة بمرفق مياه المطرية بالمنزلة.

توفير احتياجات المواطنين من المياه

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ‏بالمواطنين والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

اعتذار مياه الدقهلية عن الإزعاج بشارع عبد السلام عارف

ومن جهة أخرى قدمت شركة مياه الدقهلية اعتذارها عن أي إزعاج أو ازدحام بشارع عبد السلام عارف غرب المنصورة؛ حيث تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية جاهدة على إنهاء كافة الأعمال الجارية بالشارع.

وتابعت الشركة، أن الأعمال بالشارع تشمل إحلال وتجديد خط طرد صرف صحي عزبة عقل، وإحلال وتجديد خط طرد صرف صحي شرق المنصورة، وكذلك إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحي بالشارع، وإحلال وتجديد خط مياه قطر 12 بوصة، وإحلال وتجديد خط مياه قطر 8 بوصة.

وأكدت أنه بناء على تعليمات المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بضرورة تكثيف العمالة والمعدات حتى يمكن الانتهاء من كافة المشاريع قبل حلول شهر رمضان.