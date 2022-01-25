«التعليم»: قدمنا مساعدات مادية وعينية لـ52 ألف تلميذ في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها لديها خطة استراتيجية واضحة لتطوير منظومة العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وبناء مدارس جديدة لاستيعاب جموع الطلاب، علاوة على تطوير شكل الامتحانات، وتقديم المساعدات المادية والعينية للطلاب غير القادرين.

مساعدات مادية وعينية لطلاب الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها قدمت مساعدات مادية وعينية لنحو 27 ألف و852 تلميذا في المرحلة الابتدائية خلال العام الماضي، موضحة أن الوزارة تواصل تقديم جميع أنواع الدعم للطلاب غير القادرين، موضحة أن الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022 سار بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي مشكلات، رغم جائحة كورونا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إلى أن الوزارة خلال 2021 قدمت مساعدات مادية لـ17 ألفا و691 طالبا بالمرحلة الإعدادية، و6 آلاف و890 طالبا بالمرحلة الثانوية العامة، ليصبح إجمالي المساعدات المادية والاجتماعية لـ52 ألفا و433 تلميذا بجميع المراحل التعليمية، مؤكدة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تعقم وتطهر باستمرار، للوقاية من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: كورونا لن تكون عائقا في استكمال العام الدراسي

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جائحة فيروس كورونا لن تكون عائقا في استكمال العام الدراسي 2021-2022، موضحًا أن الوزارة نجحت في تسيير الدراسة بالفصل الدراسي الأول، والحفاظ على 25 مليون ما بين موظف ومعلم وإداري، رغم تحديات وصعوبات كورونا، منوها بأن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والمديريات التعليمية.