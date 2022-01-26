إصابة شخصين في تصادم «لودر» وسيارة نقل بطريق العين السخنة (صور)

شهد طريق «العين السخنة - الزعفرانة»، اليوم، حادث تصادم بين سيارة نقل مع لودر أمام قرية «تيوليب»، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفي السويس العام لتلقى العلاج.

تصادم بين سيارة نقل ولودر

وتلقت غرفة عمليات إسعاف السويس، بلاغا من قائدي السيارات على طريق «العين السخنة - الزعفرانة»، يفيد بحدوث تصادم بين سياراة نقل بالطريق المتجه إلى السويس.

ووجه مرفق إسعاف السويس بقيادة الدكتور محمد طنطاوى سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية حدوث تصادم بين سيارة نقل نقل ولودر على طريق السخنة - الزعفرانة أمام قرية تيوليب السياحية، بمنطقة عتاقة بمحافظة السويس.

نقل المصابين إلى المستشفى العام

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين نتيجة الحادث الذي أدى إلى انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال نتيجة اصطدامها مع لودر، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما في حالة خطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

مصرع ووفاة 3 أشخاص

يذكر أن محافظة السويس شهدت، اليوم الأربعاء، حادثا مروعا، إذ لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب شخص آخر، ونُقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى السويس العام والمصاب للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وتبين خلال المعاينة الأولية، حدوث تصادم بين سيارتي نقل على طريق جنيفة، إذ تحمل السيارة الأولى رقم «7921ط د»، والثانية «2837 ب ط ا»، وأن التصادم وقع بينهما.

كما تبين أن المتوفين هما محمد صبحي عوض من كفر الشيخ، والثاني مجهول الهوية، بينما اصيب شخص آخر ويدعى عبد الرحيم رمضان سائق من كفر الشيخ.