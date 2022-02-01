10 إجراءات جديدة بمترو الأنفاق لحماية الركاب من أوميكرون

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ الشركة تنفذ إجراءات جديدة داخل المحطات وعربات القطارات لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين، موضحا أنّ المحطات بها وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية المفاجئة، وتقديم الدعم الكامل لأي راكب يشتبه في إصابته بكورونا.

المترو: لم نرصد إصابات بـ أوميكرون داخل المحطات

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بمتحور أوميكرون بين الركاب، مؤكدا تنفيذ 10 إجراءات احترازية جديدة لحماية الركاب، مطالبا الركاب بالألتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على سلامتهم.

إجراءات مشددة داخل مترو الأنفاق لحماية الركاب من أوميكرون

1- زيادة منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين في صالات المحطات، للحد من أوميكرون.

2- عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، بسبب متحور أوميكرون.

3- تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين.

4- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.

5- إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا ومتحوراته.

6- 50 جنيها غرامة فورية على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

7- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

8- تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة لمنع الزحام داخل المحطات.

9- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطائه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

10- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية مجانا.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أنّ حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، كما أنّ الشركة رفعت حالة الطوارئ، لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، لمنع تعطل حركة القطارات جراء الأمطال بالمحطات السطحية.