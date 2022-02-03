«مكافحة كورونا»: مضاد حيوي محلي الصنع لعلاج العدوى البكتيرية

أعلنت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن السوق الدوائية المصرية استقبلت مضادا حيويا محلي الصنع يستخدم في علاج العديد من الأمراض المعدية، متابعة أن العقار يحتوي المادة الفعالة «سيفوتاكسيم»، وتستخدم في علاج مجموعة من العدوى البكتيرية بما فيها التهاب الرئة، وتم التوسع في استخدام العقار نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت «العسال»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن العقار يستخدم في الحالات المصاحب لها التهاب بكتيري مع الإصابة الفيروسية، مؤكدة أن تصنيع هذا المضاد الحيوي محليا يعد أمرا جيدا لتوطين صناعة الدواء، لتوفير حاجة المرضى منه، مشيرة إلى أن الدواء يُؤخذ عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي ويتم استخدامه تحت الإشراف الطبي.

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العسال: لا تسرفوا في المضادات الحيوية

ذكرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن المضادات الحيوية لا بد من استخدامها تحت إشراف طبي وعدم الإسراف فيها، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن استشارة الطبيب في كافة أنواع الأدوية مهم جدا، لأن الإسراف في العلاجات بشكل عام تأتي بنتائج عكسية.

وأشارت إلى عقار «مولنوبيرافير» والذي انتجته «إيفا فارما» ويستخدم للحالات البسيطة والمتوسطة لحالات كورونا، مشيدة بالشركة الوطنية وعملها على تقديم خدمة طبية وصحية للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن.

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من جانبه، قال الدكتور طارق عبد العظيم أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، في تصريح صحفي، اليوم، إنه تم طرح الدواء من قبل إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، وتصنيع المضاد الحيوي جاء بعد توطين تصنعيه محليا، و«سيفوتاكسيوم ايفا فارما» يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية وتضم الرئة والمثانة والجلد والبطن والمخ، مضيفا أنه يستخدم أيضا في الوقاية قبل الجراحات، خاصة عمليات جراحة القولون والمستقيم.