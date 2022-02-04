معلمة المنصورة بعد تهديدها لرفضها الغش: مش هتنازل عن المبادئ

كشفت وداد حمدي، وكيل مدرسة الثانوية بنات بالمنصورة، ورئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد حمدي الشقري الابتدائية، تفاصيل تعرضها لمحاولات تهديد من قبل أولياء الأمور، بسبب منعها الغش في اللجنة قائلة: «شبابيك الفصول منها للشارع وأولياء الأمور متعودين يكلموا العيال منها بعد ما يفتحوها وكل يوم بصلحها وبقفلها تماماً لمنع الغش».

وداد شددت علي منع الهواتف المحمولة

وأضافت «وداد»، لـ«الوطن»، أنها شددت على جميع الطالبات بمنع دخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول طبقاً للقوانين المنظمة للامتحانات، مؤكدة أنها دائماً ما تحذر الطالبات من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي كتب أو مذكرات خارجية لذلك يتم تفتيش الحقائب بشكل يومي.

وأكدت رئيس اللجنة، أنها فوجئت أول أيام الامتحانات باصطحاب الطالبات للهواتف المحمولة فجمعتها منهم واحتفظت بها وسلمتها لهم في أخر أيام الامتحانات أمس الخميس، موضحة أنها رفضت تحرير أي محاضر غش للطالبات: «تعاملت كأم ومهانش عليا أضرهم بمحضر غش».

فوجئت بتسريب الامتحانات

وأوضحت أنها وجدت إجابات الامتحانات مسربة على الهاتف المحمول الخاص ببعض لطالبات داخل اللجنة رغم تحذيرها لهم بأن ذلك مخالفاً للقوانين: «سمعت الطالبة بتكلم أمها في التليفون وهي في الحمام عشان تغش الإجابة».

ونفت ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تفتيش الطالبات تفتيشاً ذاتياً مؤكدة أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة ولم تهتم بالتفتيش الذاتي لأي طالبة وكذلك الأمر بالنسبة لجميع القائمين على اللجنة الامتحانية: «أنا بالفعل قولت اللي معاه تليفون الوضع هيتغير وهيضر نفسه وفيه عقوبات للغش لكن لم يكن هناك أي تفتيش ذاتي».

وأوضحت وداد حمدي، أنها علمت بنية أولياء الأمور في التعرض لها بنهاية الامتحانات، مؤكدة أنها لم تتخل عن مبدأها منذ أول أيام الامتحانات ومنع الغش، وأشارت إلى أنها حرصت على تسليم تقرير يومي للإدارة التعليمية بأن الامتحانات تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات أو مشكلات ولا شكاوى من الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة طباعة الورقة الامتحانية.

وعن تفاصيل مكالمة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لها، قالت إن الدكتور رضا شكرها على جهودها في سير الامتحانات وأكد لها أن الوزارة حريصة على مساندتها، لافته إلى أن الإدارة التعليمية وأجهزة الشرطة حرصت على الوقوف معها منذ بداية الامتحانات.