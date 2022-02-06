نجوم الفن ينعون الطفل المغربي «ريان» بكلمات مؤثرة: طير من طيور الجنة

نعى عدد من نجوم الفن، الطفل المغربي ريان بعد خروجه من البئر متوفيًا، حيث قضى أربع ليالي بين غياباتها، وسط تعاطف عالمي معه، وبعد أن هنأ العديد بخروجه انصدم الجميع بإعلان وفاته.

ومن بين الفنانين الذين قدموا واجب العزاء للطفل، «ليلى أحمد زاهر، سلاف فواخرجي، ايمي سمير غانم، دنيا سمير غان، مايا دياب، نوال الزغبي، أحمد السقا، حسن الشافعي»، وجميع نجوم الفن العربي بمصر وبالشرق الأوسط وبالخليج وبالمغرب وجميع الدول العربية، وتصدر الطفل ريان محركات البحث عالميا.

ونعت الفنانة المغربية دنيا بطمة الطفل ريان، معلقة: «إن لله وإن إليه راجعون.. ريان يفارق الحياة».

كما علقت الفنانة المغربية أسماء لمنور، عبر «إنستجرام»، معلقة: «لله ما أعطى ولله ما أخذ.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

بوسي شلبي تنعى الطفل ريان

عبرت الإعلامية بوسي شلبي، عن حزنها لوفاة الطفل ريان، متعاطفة مع حال والدته التي كانت لديها أمل برؤية ابنها مرة أخرى، قائلة: «يا حبيب أمك.. في الجنة الله يرحمك ملاك في الجنة».

دينا: خالص عزائنا لاسرة الملاك الطاهر وللشعب المغربي

كما وجهت الفنانة دينا تعازيها لأسرة ريان، وللشعب المغربي، بعد تهنئتها بخروجه، معلقة: «تحديث.. إن لله و إن اليه راجعون.. توفى الطفل ريان وصعدت روحه إلى بارئها.. خالص عزائنا لاسرة الملاك الطاهر وللشعب المغربي».

وعلقت الفنانة آيتن عامر، من خلال حسابها عبر «إنستجرام»، معلقة: «اللهم لا اعتراض وجع القلب‏ يارب اربط على قلب أمه و قلوب الناس اللى تعلقت بيه من غير ما تشوفه يا رب‏⁧‫.. ريان‬⁩ راح عند ربنا طير من طيور الجنة‏ اللهم لا اعتراض».

كما نعت نبيلة عبيد الطفل ريان، قائلة: «يا قلب أمك.. حزني عليك.. يا رب الرحمة من عندك للملاك الطاهر ريان و خالص العزاء لعائلته و لكل اهلنا بالمغرب الشقيق.. والعالم العربي».

كما علق أمير طعيمة بكلمات مؤثرة قائلا: «الطفل ريان الذي وحد الإنسانية في ذمة الله».

كما قدم محمد هنيدي التعازي لـ أهل ريان، معلقا: «البقاء لله ... ربنا يرحمك يارب .. المعاناة اللي عشتها آخر أيام كانت رهيبة .. البقاء لله البقاء لله البقاء لله ربنا يصبر اهلك».

وتابع محمد هنيدي بمنشور آخر، قائلا: «الأيام الاخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش.. في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم.. أصعب شئ في القصة .. كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة.. إن شاء الله تكون شفيع لأهلك يوم القيامة.. مش هننساك».

وعبر الفنان حمادة هلال عن حزنه برحيل الطفل ريان، قائلا: «للأسف الفرحة لم تكتمل بخروج ريان ..إنا لله و إنا إليه راجعون».