«الرياضة»: تطوير 4274 مركزا للشباب منذ عام 2014 «فيديو»

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ مصر تشهد تطورا كبيرا في كل المجالات وليس الشباب والرياضة فقط، موضحًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح نادي «النادي»، وصالة الدكتور حسن مصطفى لكرة اليد والألعاب الرياضية، مشيرا إلى أن مصر تعيش طفرة كبيرة في التنمية على كافة المحاور.

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «نجني ثمار التطور المستمر لأكثر من 7 سنوات للبنية التحتية الرياضية، وتم إضافة 3758 ملعبا لكرة القدم داخل مراكز الشباب والأندية، ووصل عدد مراكز الشباب التي تم تطويرها إلى 4274 مركزا بالإضافة إلى 5 مراكز تنمية شبابية منذ عام 2014».

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنّ نادي «النادي»، بلغت تكلفة إنشائه 665 مليون جنيه ومساحته تتخطى 4 أفدنة ويشمل عددا كبيرا من المنشآت الرياضية الداخلية مثل صالة جمباز ومجمع اسكواش وحمام سباحة أولمبي، بالإضافة إلى صالة خاصة بالألعاب القتالية وجيم على أعلى مستوى يناسب جميع الفئات.

الرئيس السيسي يعتبر الرياضة أمن قومي

وأردف محمد فوزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر الرياضة أمن قومي، كما أن الدولة المصرية تعمل على تعميم الرياضة كممارسة وجزء من أسلوب حياة المصريين، لافتًا إلى أن السيسي وجه بتنفيذ وتطوير البنية الأساسية لكل المنشآت الرياضية في مصر طبقا للمعايير العالمية.

مبادرة «حياة كريمة»

ولفت، إلى أن مصر تشهد تطوير 1128 مركزا للشباب ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في كل قرى مصر، مشددًا على أن هذا الأمر يؤكد دعم الدولة للمواطن المصري البسيط.