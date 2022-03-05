مصرع سائق «توكتوك» ضربه زميله بزجاجة «بيرة» فارغة بالدقهلية

لقى سائق «توكتوك» مصرعه قبل قليل، في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، على يد سائق آخر، إثر نشوب مشاجرة بينهما على أولوية المرور، حيث قام المتهم بضرب المجني عليه بزجاجة فارغة على رأسه، وفر هارباً من مكان الحادث، وتبين إصابة المجني عليه بنزيف حاد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى منية النصر المركزي، وجرى وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

إشارة من المستشفى بوصول سائق جثة هامدة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات، بوصول «شحاتة السعيد أحمد إسماعيل»، 52 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بدائرة البمركز، إلى مستشفى منية النصر المركزي، جثة هامدة، ادعاء تعد من آخرين.

خلاف على أولوية المرور تسبب في مقتل سائق

أنتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخر يُدعى «محمود أ. أ.»، 18 سنة، مقيم بندر منية النصر، سائق «توكتوك»، بسبب خلاف وقع بينهما على أولوية المرور، مما تسبب في وفاة الأول في الحال، إثر قيام المتهم بالتعدي عليه وضربه في الرأس، باستخدام زجاجة «بيرة» فارغة.

جهود مكثفة لضبط المتهم

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب، وجرى نقل جثمان المتوفي الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة لإجراء التصريح بالدفن، واستكمال الإجراءات القانونية.