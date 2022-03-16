المصروفات والشروط وخطوات التقديم في المدارس اليابانية 2022

فيما يستعد أولياء الأمور خلال الفترة الحالية لاختيار المدارس المناسبة لأبنائهم، تعتبر المدارس اليابانية واحدة من الخيارات المتاحة، والتي بدأت في مصر خلال السنوات الأخيرة، لذلك يبحث الكثيرون عن مصروفاتها وشروط وخطوات التقديم.

للمهتمين والباحثين عن أفضل المدارس لتطوير وتعليم الأطفال، يعرض لكم «الوطن» فيما يلي كل التفاصيل التي تخص المدارس المصرية اليابانية 2022، والتي جاءت كالآتي:

المدارس اليابانية

هي نتاج تعاون بين نظام التعليم المصري والياباني، بهدف تطوير الأول، وتحقيق النمو المتوازن للطفل لكل من العقل والقيم والجسد، من خلال إكساب الأطفال مهارات مناسبة للعمل في القرن الواحد والعشرين، والتحول من فكرة الامتحانات إلى التقييم.

شروط الانضمام إلى المدارس المصرية اليابانية

حتى تتمكن من التقديم لأطفالك في تلك المدرسة، يجب أن تتوافر بعض الشروط، وهي:

- يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

- اللغة المعتمدة في المدارس هي الإنجليزية.

- المنهج الدراسي المعتمد هو المنهج المصري 2.0 وأنشطة التوكاتسو كأنشطة أساسية.

- التقديم لتلك المدارس إلكتروني فقط، ولا يتم القبول بأي طريقة أخرى.

- يتم التقديم في المواعيد التي تحددها المدارس، وليس في أي وقت.

شروط التقديم للمدارس اليابانية على الإنترنت

وعلى الموقع الرسمي المدارس اليابانية، جاءت شروط التقديم الأون لاين كالآتي:

- تقديم طلبات الالتحاق يكون للصفوف الدراسية الجديدة، عبر البوابة الإلكترونية فقط.

- الالتزام بمواعيد التقديم؛ لأنها تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبات.

- التقديم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال، المستوى الأول بكل المدارس.

- يجب أن يكون عمر الطفل مناسب للمرحلة العمرية المتقدم إليها، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في أي حال.

- لا يتم قبول الأطفال فوق كثافة المدرسة المقررة.

- التقديم يكون تابع للنطاق الجغرافي لسكن الطفل، وفي حال وجود أكثر من مدرسة في نفس النطاق الجغرافي، يحق لولى الأمر التقديم لواحدة منها، على أن تقوم الإدارة تسكين المتقدمين في المدارس الأقرب.

- بعد قبول الطفل في مدرسة، لا يجوز التحويل لمدرسة أخرى، إلا بعد مرور عام دراسي كامل على الأقل، وتتم الموافقة في حالة كان هناك مكان شاغر بالمدرسة الجديدة لكن على مسئولية ولى الأمر.

- لا يتم تقديم خدمة أتوبيسات التوصيل أو وجبات للأطفال على مستوى المدارس.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بالموافقة على قواعد المدارس.

مصروفات المدارس اليابانية

حددت المدارس المصرية اليابانية بيان المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، ويتم تسديدها إلكترونيًا وهي كالآتي:

- تصل قيمة المصروفات المدارس المصرية اليابانية نحو 14100 جنيه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالي 1300 جنيه

- الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 500 جنيه

- عدم دفع تلك المصروفات في المواعيد المقررة، يكون بمثابة مخالفة للقرار الوزاري ويتم إيقاف القيد لحين السداد.

- تقدم المدارس اليابانية إمكانية التقسيط المصروفات من خلال عدد من البنوك العاملة في القطاعات المصرفية المصرية.

المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2022

جاءت الأوراق المطلوبة للتقديم للأطفال في مراحل رياض الأطفال كالآتي:

- شهادة ميلاد مميكنه للطفل بشرط أن تكون حديثة الإصدار.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب بشرط أن تكون سارية.

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي، بشرط أن يكون بتاريخ سابق لإعلان فتح باب التقدم بـ6 أشهر على الأقل.

- توقيع ولي الأمر على إقرار نسختين، يحتفظ بها ولي الأمر والأخرى للمدرسة.