تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الصف.. «مكنش قصدي أموته»

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وإصابة والده وزوجة والده بمنطقة الصف بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين دس المتهم السم في الطعام قاصدا أن يودي بحياة زوجة والده الجديدة.

تفاصيل الواقعة

أقدم عامل بمنطقة الصف بالجيزة على قتل زوجة والده الجديدة عن طريق دس مبيد حشري لها بالطعام «محشي»، ما تسبب في قتل شقيقه وإصابة والده وزوجة والده، وتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي الرعاية اللازمة.

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وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا من مستشفى الصف المركزي يفيد بوصول حالة وفاة وحالتي تسمم لفلاح وزوجته جراء تناولهم طعاما يحتوي على مبيد حشري أصابهم بالتسمم، وبينت التحريات التي قام بها رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه من زوجة أخرى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بفعلته إثر قيام والده بالزواج للمرة الثالثة، فأراد الشاب التخلص من زوجة والده الجديدة عن طريق دس مبيد حشري لها في الطعام، معقبا أنه لم يقصد إزهاق حياة شقيقه أو إصابة والده، مضيفا: «مكنش قصدي أموته هو».

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تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الطب الشرعي للكشف على المتوفي، وإعداد تقرير رسمي بحالته، وكلفت المباحث باستكمال تحرياتها حيال الواقعة، كما صرحت بدفن الجثمان، وأرسلت لسماع أقوال والد الشاب وزوجته في حال إن كانت تسمح حالتهما الصحية.