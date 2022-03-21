ضبط 1300 قضية تموينية متنوعة منها حجب سلع غذائية وتلاعب بالأسعار

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1300) قضية تموينية متنوعة من بينها

(10) قضايا حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 138 طن)

(6) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 24 طن)

(93) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 541 طن – 1577 عبوة – 15 إسطوانة) بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 704 طن – 1577 عبوة – 15 إسطوانة بوتاجاز)

كان أبرزها الآتى:-

ضبط (50 طن "أرز شعير") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مضرب أرز) بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط (أكثر من 22 طن "مكرونة – مسلى – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (50 طن "سمسم") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .

ضبط (أكثر من 2 طن "تونة") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية .

ضبط (أكثر من 204 طن "أسمنت" – 66 طن "حديد تسليح") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الإسماعيلية .

ضبط ( 60 طن "حجر جيرى ناعم") بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج الحجر الجيرى بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية .

ضبط ( 33 طن مواد بناء "أسمنت - حديد تسليح") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الإسكندرية .

ضبط (أكثر من 1 طن "لحوم مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

ضبط ( أكثر من 37 طن "فول – عسل أبيض") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهول المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

ضبط (12 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الإسماعيلية .

ضبط (أكثر من 10 طن سلع غذائية "أرز أبيض – فول – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

ضبط ( 15 طن "أرز شعير – 10 طن أرز أبيض ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط ("10 طن أرز أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مضرب أرز) بمحافظة كفرالشيخ.

ضبط (أكثر من 9 طن سلع غذائية "تمور – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع بدون ترخيص لتعبة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية .

ضبط (أكثر من 8 طن سلع غذائية "مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 17 طن سلع غذائية "سكر حر - مكرونة – زيت طعام – أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .

ضبط ( 8 طن سلع غذائية "مكرونة – ملح طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المديرة المسئولة عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية .

ضبط ( 5 طن "فول") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

ضبط ( 3 طن سلع غذائية "مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء .. لتصرفه فى (أكثر من 11 طن "دقيق بلدى مدعم") قام ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر له بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص) بمحافظة الأقصر .. وبحوزته (10 طن "دقيق بلدى") قام بتجميعه بدون وجه حق بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر للإتجار فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (مالكة مخبز بلدى) بمحافظة المنوفية .. لتصرفها فى (أكثر من 1 طن "دقيق بلدى مدعم") قام ببيعها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة الإسماعيلية .. لتجميعه (سلع تموينة مُدعمة قدرت بقيمة مالية 9604 جنيه) قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.