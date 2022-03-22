تفاصيل عرض مسلسل «رياح الحب الموسمية» الهندي على «MBC Bollywood»

يبحث عدد كبير من الجمهور عن مسلسل «رياح الحب الموسمية»، وهو مسلسل هندي، يُعرض من الأحد إلى الخيمس، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، على شاشة قناه «MBC Bollywood»، ويشارك في المسلسل العديد من النجوم.

وتدور أحداث مسلسل «رياح الحب الموسمية»، حول الحب، لكن في كثير من الحالات يمكن أن يكون هذا الحب سيفا مميتا ذات أهمية، على عكس «بريا»، التي لا تثق بالحب، وترى أن الجميع لا يفعل شيئا، ومن سيغير من تفكيره، ومن سيقوم بأداء مرحلة الحب المستحيلة.

مسلسل «رياح الحب الموسمية»، هو مسلسل درامي رومانسي، من إنتاج هندي عام 2022، وتدور أحداث المسلسل حول بطلين مميزين في الدراما الهندية.

أبطال مسلسل «رياح الحب الموسمية»

ويشارك في بطولة مسلسل «رياح الحب الموسمية»، بريا كابور بطلة العمل، ورام كابور، ناكول ميهتا، ديشا بارمار، أليفا كاباديا، شوبهافي تشوكسي، ريتو فاشيشت، مانراج سينغ، ماهيم معصوم، وأميت سينت ثاكور، وجورو هارياني.

مسلسل « حبيبتي من تكون» ينافس مسلسل «رياح الحب الموسمية»

وفي سياق أخر، تعرض نفس القناة مسلسل« حبيبتي من تكون»، من الأحد إلى الخميس، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة ناجح تربطه علاقة حب، مع فتاة فيعدها بالزواج لكن تنقلب حياته رأسا على عقب، عندما يتوفى رئيسه ويوصيه على ابنته وأن يعتني بها فيقع في حيرة بين وعده لمعلمه برعاية ابنته وبين حبه الوحيد.