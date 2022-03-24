صومعة قويسنا الحقلية.. الأولى من نوعها بسعة تخزينية 5 آلاف طن

مشروعات عملاقة وجهود كبيرة تبذلها الدولة لتحزين القمح، الذي يستعد الفلاحون لحصاده قريبا، إذ تنشئ الدولة الصوامع العملاقة للحفاظ على محصول القمح في ظل التوسع في إنتاجه خلال الفترة الأخيرة، ومن بين الصوامع الجديدة التي تم إنشاؤها صومعة قويسنا الحقلية الجديدة التي تستقبل قمح المزراعين لأول مرة هذا الموسم بسعة تخزينية كبيرة.

سعة تخزينية 5 آلاف طن

قال اللواء شريف عادل بسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن صومعة قويسنا الحقلية هي الأولى من نوعها وسعتها التخزينية 5 آلاف طن، وجار وضع اللمسات الأخيرة لها لاستقبال القمح، موضحا أن فائدة الصومعة هي قربها من المزارع فلن يبذل المواطن مجهودا كبيرا في نقل محصول القمح إليها.

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وأضاف «بسيلي»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الصومعة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لتساعد على تقديم القمح بجودة ومواصفات عالية، تنعكس على تحسين مواصفات وجودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، موضحا أن مشروع الصوامع يساعد على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج.

محافظ المنوفية: الدولة تولي اهتماما كبيرا للقمح

ذكر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن صومعة قويسنا التي سيبدأ العمل فيها العام الجاري تستعد لحصاد وتوريد محصول القمح بمختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بزيادة مخزون القمح من خلال بناء الصوامع الجديدة للحفاظ على كل حبة قمح يتم حصادها من المزارعين، موضحا أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح للعام الحالي بنطاق المحافظة بلغت 126 ألفا و266 فدانا في حين يبلغ المستهدف تحقيقه هذا العام 220 ألفا و966 فدانا.

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وتابع «أبو ليمون»، في تصريح لـ «الوطن»، أنه تم التشديد على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي توريدها، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا لمحصول القمح ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين.

التموين: نستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن صومعة قويسنا الحقلية تستطيع تخزين 5 آلاف طن من محصول القمح، وتستعد لاستقبال القمح بعد بدء موسم الحصاد بداية من شهر أبريل المقبل، مضيفا أن هذه الصومعة وغيرها من الصوامع الجديدة تعزز من قدرة الدولة على تخزين كمية كبيرة من محصول القمح لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح، والمستهدف إنشاء 60 صومعة كل واحدة منهم بسعة 5 آلاف طن.

وأضاف «كمال»، في تصريح لـ «الوطن»، أن مشروع صومعة قويسنا يؤكد حرص الدولة واهتمامها بالصوامع، لتحقيق أكبر استفادة من موسم القمح وجمع كل حبة قمح من المزارعين، موضحا أن الدولة في عام 2014 كانت تستطيع تحزين مليون و200 ألف طن فقط، واليوم أصبحت مصدر قادرة على تخزين 3 ملايين و400 ألف طن.

من جانبه، قال عاطف هلال وكيل مديرية التموين بمحافظة المنوفية، في تصريح لـ «الوطن»، أن العمل بدأ قبل أشهر في بناء صومعة قويسنا بهدف تعزيز قدرة المحافظة على تخزين محصول القمح، وحاليا يتم بحث إقامة عدد من الصوامع الجديدة في محافظة المنوفية مثل صومعة في مدينة تلا في منطقة الشوون، لتكون قادرة على استيعاب كميات أخرى من محصول القمح، مضيفا أن الصوامع الموجودة في المنوفية تسع لكمية كبيرة وتستطيع استقبال كافة محصول المحافظة.