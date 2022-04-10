ابنة نيللي كريم تحذف اسم والدها وتبدله بـفاتن أمل حربي في الحلقة 9

تصاعدت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي في الحلقة 9، بطولة الفنانة نيللي كريم، اليوم، بعدما أظهر الجانب النفسي على حياة ابنتيها.

ابنة نيللي كريم تحذف اسم والدها وتبدله إلى فاتن أمل حربي في الحلقة 9

وأظهرت إحدى اللقطات، قرار ابنة «فاتن» الصغيرة «نادين» التي قررت تبديل اسم والدها في ورقة الامتحان وتغيره إلى اسم والدتها، لتبقى «نادين فاتن أمل حربي» بسبب تعلقها الشديد بوالدتها، وغياب الأب عنها.

وقررت «فاتن» خلال حلقة اليوم، من مسلسل فاتن أمل حربي، عرض ابنتها على الأخصائية الاجتماعية والنفسية، إلا أن ابنتها رفضت تبديل الاسم.

تهديد لـ «فاتن» من مجهول

وبالتوازي مع مشكلة ابنتيها، لا تزال «فاتن» في حيرة حول صاحب حقيبة الأموال التي حصلت عليها، حتى إنّها قررت تجاهل المكالمات المجهولة التي كانت تحصل عليها، قبل أن تتعرض لتهديد مباشر من إحدى المُتصلات: «معاكي الفلوس ومترميش التليفون وإلا هنرميكي وراه».

وانتهت أحداث الحلقة داخل جلسة محاكمة طليق «فاتن» بقضية سرقة أثاث المنزل وطردها برفقة ابنتيها.