كيف عاقب «جوجل» مواقع بث المسلسلات في رمضان؟.. «رسالة» تكشف ما حدث

حظر محرك البحث جوجل، عددًا من المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الترفيه، لقيامها بخرق حقوق طبع ونشر المواد الرقمية، وإعادة بث مسلسلات وبرامج شهر رمضان على منصاتها مرة أخرى، ما دفع بعض القنوات الفضائية العربية الشهيرة، إلى تقديم شكاوى لمحرك البحث بشأن خرق حقوق ملكية تلك الأعمال الدرامية.

حظر الروابط الإلكترونية المستضيفة

وأبرز محرك جوجل على صفحته الأولى من البحث عن عدد من المسلسلات والبرامج التليفزيونية، رسالة مفادها قيامه بحظر الروابط الإلكترونية المستضيفة لتلك الأعمال، لعدم وجود إذن من أصحابها، مانعًا بذلك إمكانية الوصول إلى روابط تلك الحلقات.

شكاوى من صُناع المحتوى

وكتب جوجل في رسالته: «ردًا على الشكاوى المتعددة التي تلقّيناها بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)، أزلنا عدة نتائج من هذه الصفحة، ويمكنك، إذا أردت، قراءة الشكاوى المقدّمة بموجب قانون DMCA التي أدت إلى عمليات الإزالة على LumenDatabase.org».

منصات خاصة لإتاحة المسلسلات

وتقوم القنوات الفضائية صاحبة حقوق البث، بإتاحة مشاهدة مسلسلاتها وبرامجها على منصات إلكترونية خاصة بها بنظام الاشتراك الشهري أو السنوي، على غير ما جرت العادة قبل سنوات، حيث كانت تقوم هذه القنوات بإتاحة حلقات مسلسلاتها وبرامجها على قنواتها على موقع الفيديو يوتيوب، قبل أن تنافس بمنصات بديلة بهدف تعظيم الربحية من مشاهدة تلك الأعمال التليفزيونية التي تحظى بمشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان.

ارتفاع ساعات المشاهدة في رمضان

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تقرير مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2022، وبمقارنتها بالفترة نفسها من رمضان 2021، أن المصريين يشاهدون خلال رمضان الجاري قرابة 12.9 مليون ساعة يوميًا من المحتوى الترفيهي الذي يضم أفلام ومسلسلات تليفزيونية من خلال منصات متخصصة في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن مشاهدات 33 مليون مشاهد زادت 76% مقارنة بشهر رمضان الماضي.