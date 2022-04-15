موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة 14 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم الجمعة 15 أبريل 2022، الموافق 14 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو التوقيت الذي يبحث عنه، ويلتزم به المسلمون الصائمون، إذ يتناولون السحور، ويمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة 14 رمضان

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الجمعة 14 رمضان 1443 الموافق 15 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:53 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب، أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:43 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس، بعد تناول السحور لكي يهيئوا أنفسهم للصيام، إذ يكون موعد السحور ممتد حتى موعد الإمساك.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:53 دقيقة والشروق موعده 5:23 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:50 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:17 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:38.مساءً